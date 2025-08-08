·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¡Û´óÉÕ ¡Ä ¥â¥À¥ê¥¹¡¢¥À¥¤¥Éー¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¡(8·î7ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇä¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥°¥íー¥¹¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î8·î6Æü¤«¤é7Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ8Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò²¼ÍîÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<3803> ¥¤¥áー¥¸¾ðÊó ¡¡Åì£Ç ¡¡ -30.50 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<3695> £Ç£Í£Ï¥ê£Á£É ¡¡Åì£Ç ¡¡ -18.06 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡1.14
<4414> ¥Õ¥ì¥¯¥È ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç ¡¡ -15.50 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-34.27
<6171> ÅÚÌÚ´ÉÍý ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó ¡¡ -13.40 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ -6.15
<9028> ¥¼¥í ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -9.91 ¡¡¡¡8/ 7¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡0.85
<4012> ¥¢¥¯¥·¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -9.59 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡2.11
<3422> £Ê－£Í£Á£Ø ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -7.93 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<6403> ¿åÆ»µ¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -7.75 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<1757> ÁÏ·ú¥¨ー¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -7.14 ¡¡¡¡8/ 7¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<9908> £Ä£å£î£ë£å£é ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -5.66 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-58.28
<4293> ¥»¥×¥Æ¥Ë£È£Ä ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -4.79 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡0.12
<6026> £Ç£Í£Ï¥Æ¥Ã¥¯ ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -4.70 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-67.27
<4100> ¸ÍÅÄ¹© ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -4.44 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<4389> ¥×¥í¥Ñ¥Æ£Ä£Â ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -4.10 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-13.51
<6125> ²¬ËÜ¹© ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -4.02 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<5391> £Á¡õ£Á£Í ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.53 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-61.20
<6919> ¥±¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.38 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-89.88
<2903> ¥·¥Î¥Ö¥Õ¥º ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.31 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡7.55
<3205> ¥À¥¤¥Éー ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -3.07 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7538> Âç¿å ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.94 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 12.77
<5237> ¥Î¥¶¥ï ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.90 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 24.66
<6901> ÂôÆ£ÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.86 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<6425> ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.79 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<9343> ¥¢¥¤¥Ó¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -2.73 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡3.28
<9272> ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ ¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -2.57 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7215> ¥Õ¥¡¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.51 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7277> £Ô£Â£Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.48 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-90.48
<4102> ´ÝÈø¥«¥ë ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.46 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<6926> £Ï£Ë£Á£Ù£Á ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.37 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<9034> ÆîÁíÄÌ±¿ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.34 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -2.95
<6998> ¥¿¥ó¥°¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.33 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -5.63
<9685> £Ë£Ù£Ã£Ï£Í ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.30 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-10.87
<9366> ¥µ¥ó¥ê¥Ä ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.29 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-68.85
<5161> À¾Àî¥´¥à ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.27 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-32.19
<4883> ¥â¥À¥ê¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -2.20 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<5644> ¥á¥¿¥ë¥¢ー¥È ¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -2.00 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡7.45
<7287> ÆüÀºµ¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.96 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 16.60
<6158> ÏÂ°æÅÄ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.92 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<166A> ¥¿¥¹¥£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -1.89 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<6384> ¾¼ÏÂ¿¿¶õ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.81 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7992> ¥»ー¥éー ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.63 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<7122> ¶áµ¦¼Ö ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.61 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<4888> ¥¹¥Æ¥é¥Õ¥¡ ¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¡¡ -1.43 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<5660> ¿À¹ÝÀþ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.42 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-88.70
<7399> ¥Ê¥ó¥·¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.41 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<3011> ¥Ð¥Êー¥º ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.40 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-11.43
<5984> ·óË¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.34 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-79.86
<8040> Åì¥½¥ïー¥ë ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.21 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡2.76
<7619> ÅÄÃæ¾¦»ö ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.19 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
<8705> Æü»º¾Ú·ô£Ç ¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ -1.14 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-45.22
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿8Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹