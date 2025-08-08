·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Û´óÉÕ ¡Ä ¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¢¸Å²ÏÅÅ¡¢½»Í§ÎÓ¡¡(8·î7ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇä¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î8·î6Æü¤«¤é7Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ8Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò²¼ÍîÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢¥No.1¡¡¥Õ¥ë¥ä¶âÂ° <7826>
¡¡25Ç¯6·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ12.2¡ó¸º¤Î93.8²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î120²¯±ß¤ò²¼²ó¤ê¡¢Áý±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡£
¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<7826> ¥Õ¥ë¥ä¶âÂ° ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -14.38 ¡¡¡¡8/ 7¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-25.44
<6062> ¥Á¥ãー¥à¥±¥¢ ¡¡Åì£Ð ¡¡ -14.21 ¡¡¡¡8/ 7¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 14.69
<6965> ¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -13.83 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-49.90
<5310> ÅìÍÎÃºÁÇ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -13.74 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-45.82
<4553> ÅìÏÂÌôÉÊ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -13.38 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-54.00
<5801> ¸Å²ÏÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -13.30 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 10.24
<3656> £Ë£Ì£á£â ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -12.88 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ³È
<6638> ¥ß¥Þ¥¥¨¥ó¥¸ ¡¡Åì£Ð ¡¡ -12.43 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -5.99
<3179> ¥·¥å¥Ã¥Ô¥ó ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -10.57 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-65.55
<6143> ¥½¥Ç¥£¥Ã¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -10.15 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡2.40
<6363> ÆÓÅç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -10.08 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<9468> ¥«¥É¥«¥ï ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -10.05 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-69.49
<8698> ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹£Ç ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.51 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -7.72
<6875> ¥á¥¬¥Á¥Ã¥×¥¹ ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.32 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<8022> ¥ß¥º¥Î ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.09 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -8.60
<5017> ÉÙ»ÎÀÐÌý ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -8.70 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<4536> »²Å·Ìô ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -8.40 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-44.61
<6457> ¥°¥íー¥êー ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -7.92 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-87.25
<1890> ÅìÍÎ·ú ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -7.34 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<1911> ½»Í§ÎÓ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.87 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ -5.92
<4704> ¥È¥ì¥ó¥É ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.75 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-18.57
<9332> £Î£É£Ó£Ó£Ï ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.73 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-51.30
<3788> £Ç£Í£Ï－£Ç£Ó ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.48 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-28.77
<9644> ¥¿¥Ê¥Ù£Ã£Ç ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.18 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-17.99
<6272> ¥ì¥ª¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -5.73 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-34.48
<7731> ¥Ë¥³¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -5.72 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-82.88
<3877> Ãæ±Û¥Ñ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -5.72 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-94.33
<2432> ¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨ ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -5.68 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡253.55
<8282> ¥±ー¥º£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -5.42 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 16.38
<4917> ¥Þ¥ó¥À¥à ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -5.33 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 28.64
<5463> ´Ý°ì´É ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -5.27 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-21.95
<1968> ÂÀÊ¿ÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -5.21 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-50.05
<5393> ¥Ë¥Á¥¢¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -5.20 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-23.44
<4182> É©¥¬¥¹²½ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -5.09 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-22.97
<9031> À¾Å´ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -5.03 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-12.74
<3028> ¥¢¥ë¥Ú¥ó ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.72 ¡¡¡¡8/ 7¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡0.34
<5208> ÍÂôÀ½ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.67 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-27.68
<5970> ¥¸ー¥Æ¥¯¥È ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.62 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-38.10
<3154> ¥á¥Ç¥£¥¢¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.61 ¡¡¡¡8/ 7¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ -5.04
<4521> ²Ê¸¦Ìô ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.53 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-86.15
<5541> ÂçÊ¿¶â ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.47 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<8715> ¥¢¥Ë¥³¥à£È£Ä ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -4.31 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-40.74
<6440> £Ê£Õ£Ë£É ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.91 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<9702> ¥¢¥¤¥¨¥¹¥Óー ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.85 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ -9.50
<9831> ¥ä¥Þ¥À£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.77 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ -9.10
<5632> É©À½¹Ý ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.55 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-83.60
<2004> ¾¼ÏÂ»º ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.52 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-15.37
<6005> »°±º¹© ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.44 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡114.90
<6986> ÁÐÍÕÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.41 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<7226> ¶ËÅì³«È¯ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -3.25 ¡¡¡¡8/ 7¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-15.87
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿8Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
