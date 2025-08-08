◇テニスナショナルバンク・オープン最終日（2025年8月7日 カナダ・モントリオールなど）

女子シングルス決勝が行われ、元世界ランキング1位で4大大会通算4勝の大坂なおみ（27＝フリー）がビクトリア・エムボコ（18＝カナダ）を6―2、4―6、1―6で敗れ、準優勝だった。21年の全豪オープン以来、4年半ぶり通算8度目のツアー優勝を狙ったが、わずかに届かなかった。

両者の対戦は今回が初めて。ワイルドカードで出場し、2回戦で20年全豪女王のケニン（米国）、4回戦で世界ランキング2位のガウフ（米国）を破るなど、日の出の勢いを見せる若手を相手に第1セットは6―2で退けた大坂。しかし第2セットを4―6で落としたものの、最終セットは1―1で迎えた第3ゲームから5ゲームを連取され、力尽きた。

今季は1月のツアー初戦で決勝に駒を進めたものの、腹部のケガで棄権。完治しないまま臨んだ全豪オープンは3回戦で棄権し、戦線離脱した。3月に復帰後はツアー下部大会でクレーコート初優勝を飾ったものの、全仏オープンは1回戦、ウィンブルドンは3回戦負け。調子が上がらないままハードコートシーズンに突入していた。

先月下旬にはパトリック・ムラトグルー氏との師弟関係解消を発表。新たに4大大会通算6勝のシフィオンテク（ポーランド）らトップ選手の指導経験があるトマシュ・ビクトロフスキ氏と仮契約して迎えた初戦だった。優勝は逃したものの、産休明けから昨年1月に復帰した後では初のツアー大会決勝進出で、復調の兆しを見せた大坂。世界ランキングは現在の49位から24位まで上昇する見通し。24日に開幕する全米オープンに向けても、弾みを付ける結果となった。