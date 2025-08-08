OMI、今市隆二の代役でラジオ出演「グループの一員として深くお詫び」 本人へのメッセージも【ほぼ全文】
OMI（「O」はストローク有りが正式表記）が、7日放送のJ-WAVE『SPARK』に出演。活動自粛中の今市隆二に代わって出演を果たしたが、冒頭でリスナーに謝罪した。
OMIは「番組冒頭でこの貴重なお時間をいただき、今の状況などについて、少しお話させていただけたらと思います。まず、みなさまに大変ご迷惑、ご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ありません。グループの一員として深くお詫び申し上げます」とコメント。
続けて「現状としましては、先日発表させていただいたコメント同様、本人には自分としっかり向き合い、反省し、今後誠実な姿勢で対応を行ってもらいたいと、強く思っております。活動をしているメンバーについては、自分たちのお仕事やプロジェクトとしっかりと向き合い、変わらずまっとうしていきたいと思います」と語っていった。
その上で「そして、何より日頃から応援してくれている、多くのファンのみなさんにとっても、僕らグループにとっても、15周年という、本当に大事な時期で、みなさんこうして心配させてしまい、不安にさせてしまい、本当にごめんなさい。また、みなさんにしっかり応援していただけるようなグループに、その姿をお届けできるように、できることを精いっぱい頑張っていきたいと思っております。どうか、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
今市をめぐっては、7月31日に今市がタクシー運転手への暴行、脅迫の疑いで書類送検されたと報道された。これを受けて、1日にLDHが声明を発表。今市の当面の活動自粛を決定し、今市は「このたびの私の言動が、社会からの期待や信頼を大きく損なうものであったことを強く自覚し、深く反省しております。ただ、詳細につきましては、捜査機関による捜査が続いておりますので、現時点で私からお伝えすることが難しいことをご理解いただけますと幸いです。今後も調査等に全面的に協力して応じ、乗務員様に対しても誠意をもって向き合ってまいります」とコメントしていた。
一部メディアによると、今市は4月5日午前5時ごろ、都内でタクシーの運転手に「殺すぞ」などと脅した上、暴行を加えたとして書類送検されたと報じられている。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
■コメントほぼ全文
こんばんは、三代目J SOUL BROTHERSのボーカル・OMIです。ナビゲーターの今市隆二に代わりまして、自分がしばらくの間、木曜『SPARK』をお届けさせていただきたいと思います。
そして、番組冒頭でこの貴重なお時間をいただき、今の状況などについて、少しお話させていただけたらと思います。まず、みなさまに大変ご迷惑、ご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ありません。グループの一員として深くお詫び申し上げます。
現状としましては、先日発表させていただいたコメント同様、本人には自分としっかり向き合い、反省し、今後誠実な姿勢で対応を行ってもらいたいと、強く思っております。活動をしているメンバーについては、自分たちのお仕事やプロジェクトとしっかりと向き合い、変わらずまっとうしていきたいと思います。
そして、何より日頃から応援してくれている、多くのファンのみなさんにとっても、僕らグループにとっても、15周年という、本当に大事な時期で、みなさんこうして心配させてしまい、不安にさせてしまい、本当にごめんなさい。また、みなさんにしっかり応援していただけるようなグループに、その姿をお届けできるように、できることを精いっぱい頑張っていきたいと思っております。どうか、よろしくお願いいたします。
