INI½é¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØINI THE MOVIE¡ÖI Need I¡×¡ÙÆÃÊó±ÇÁü¸ø³«

¢£ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡È±É¸÷¡É¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È³ëÆ£¡É¤ä¡ÈÉÔ°Â¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¡¢Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤ÎÊâ¤ß¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡ª
INI½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØINI THE MOVIE¡ÖI Need I¡×¡Ù¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ ¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÌó4Ç¯´Ö¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊâ¤ß¤òÄÉ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢10·î31Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¡È±É¸÷¡É¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È³ëÆ£¡É¤ä¡ÈÉÔ°Â¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëMINI¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤ÎÊâ¤ß¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¡¢¥°¥ëー¥×½é¤Î¥Éー¥à¸ø±é¤òµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Ç2days³«ºÅ¤·¡¢9·î13Æü～15Æü¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç¤Î3days¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ëINI¡£6·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE ORIGIN¡Ù¤Ï¼«¿ÈºÇ¹â¤Î½é½µÇä¾å45ËüËç¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ØINI THE MOVIE ¡ÖI Need I¡×¡Ù
10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
½Ð±é¡§ÃÓºêÍý¿Í¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢Èøºê¾¢³¤¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢¸åÆ£°ÒÂº¡¢º´ÌîÍºÂç¡¢µöËËÞ¡¢¹âÄÍÂçÌ´¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢ÅÄÅç¾¸ã¡¢À¾Þ«¿Í¡¢Æ£ËÒµþ²ð¡¢¾¾ÅÄ¿×
´ÆÆÄ¡§ºç¸¶ÍÍ¤¡¡Éðºù»Ò¡¡¸¶ÅÄÂçÀ¿
ÇÛµë¡§TOHO NEXT¡¡µÈËÜ¶½¶È
(C)2025¡ÖINI THE MOVIE¡ØI Need I¡Ù¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
