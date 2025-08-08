首都アシガバートの独立記念碑近くに立つ歴史的人物オグズ・ハン像/Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images

（ＣＮＮ）世界で最も孤立した国のひとつとされてきた中央アジアのトルクメニスタンが今年４月、ビザ規制緩和の方針を発表した。観光客の積極的な受け入れにかじを切ったとみられる。

トルクメニスタンは１９９０年代のソ連解体にともなう独立以降、閉鎖的な独裁体制が続き、北朝鮮やエリトリアと同じく世界で最も孤立した国のひとつとされてきた。

一部の旅行者にとっては神秘的な魅力に満ちた国だが、入国が難しいという問題がある。

ビザを取得するには、政府公認のツアー業者に予約したうえで、外務省から紹介状（ＬＯＩ）を取るという複雑な手続きが求められる。政府が入国を許可するかどうかの審査には、何カ月かかかることもある。

同国への少人数のツアーを提供している英旅行会社「ルーピン・トラベル」の設立者、ディラン・ハリス氏によると、当局が旅行者の便宜を図る改正に乗り出すとの情報は驚きをもって受け止められた。

ただし新たなルールは未発表で、いつになるかという情報もない。「私たちもトルクメニスタン側の提携業者も、まだ見当がつかない状態だ」という。

新制度が始まればオンラインでの申請が可能になる見通しだ。手続きは迅速化し、却下されるケースも減ると予告されている。ＬＯＩは不要になるが、現地の「身元引受人」を手配する必要があるとされ、ほとんどの旅行者はそのためにガイド付きツアーに申し込むことになる。

ハリス氏は「新制度が施行されれば、観光客の数は急増するだろう」と述べた。

ＣＮＮはトルクメニスタン外務省にコメントを求めたが、返答は得られていない。

「地獄の門」だけではない見どころ

ソ連からの独立よりさらに前から、トルクメニスタン随一の観光名所は「ダルバザ・ガス・クレーター」、通称「地獄の門」だった。首都アシカバートから車で約４時間のカラクム砂漠に位置し、大きな穴から炎が上がる光景で知られる。ソ連時代に天然ガスの掘削施設が陥没穴に崩落してできたクレーターだ。

だがダルバザは文字通り、ガス切れを迎えようとしている。炎は近年、明らかに縮小した。あと数年で完全に燃え尽きるかもしれない。

しかし、見どころはここだけではない。歴史的なモスク（イスラム教礼拝所）やその尖塔が残るシルクロードの古代都市群と、大仰な現代建築や荘厳な彫像が立ち並ぶアシカバートは、劇的な対比をなしている。

「トルクメニスタンは私がこれまでに訪れたどの国とも違う」と語るのは、ノルウェーの著作家で人類学者のエリカ・ファットランド氏だ。

アシカバートには、政府機関の機能にちなんだ形の建物が多い。例えば石油ガス省のビルは、巨大なライターのように見える。ギネス世界記録を狙った建築としては、世界最大の屋内観覧車や、国立競技場の屋根にそびえる馬の頭の像などがある。

かつてシルクロードの要衝として栄えた同国には、いくつものユネスコ世界遺産がある。アシカバート近郊にあるニサのパルティア要塞群、東部の古代メルブ遺跡のほか、北東部の古代都市遺跡クニャ・ウルゲンチのモスクや墓、尖塔も見ものだ。

ファットランド氏は「トルクメニスタンで最も素晴らしかったのは、田舎や砂漠で、これまで出会ったことのないほど友好的な人々に歓迎された経験だ」と話す。「唯一の難点は、ラクダの乳を発酵させたチャルという国民的飲料。どこでも大量に勧められたが、癖のある味とだけ言っておこう」

突然の改正、その理由は

皮肉なことに、トルクメニスタンは旧ソ連時代のほうが訪問しやすかった。当時はインツーリストというソ連の国営旅行社が、手早く旅行を手配していた。インツーリストは１９２９年、当時の最高指導者スターリンが外貨獲得に加え、ソ連の良い面だけを観光客に見せることを目的に設立した。８０年代のソ連には、年間約４００万人の観光客が訪れていた。

冷戦終結後、トルクメニスタンの初代大統領に就任したニヤゾフ氏は独自の統治体制を築いたが、観光客に対してはソ連方式を踏襲して人数を制限し、望ましい面だけを見せるガイド付きツアーを義務付けた。

豊富な天然ガス埋蔵量を誇る同国は外国に依存する必要がなく、ニヤゾフ氏が２００６年に死去した後も入国者への厳しい規制が続いた。

だがそこに変化の兆しが出てきたようだ。

独ベルテルスマン財団の改革指数（ＢＴＩ）によると、トルクメニスタンは１０年近く前から経済難に陥っている。政府は外国からの投資を呼び込んで雇用を拡大するために他国との経済協力を目指し、最近ではトルコ、イランと天然ガス供給の合意に達した。

ビザ申請手続きの簡素化や観光振興への取り組みは、外貨準備高を増やす全体的な戦略の一環だとする見方もある。中央アジアの近隣国、ウズベキスタンとカザフスタンでは最近、観光ブームが起きている。

「ウズベキスタンは初代カリモフ大統領が死去した後、ビザ手続きを簡素化して観光業が急成長した。トルクメニスタンも同じような効果を期待しているのではないか」と、ファットランド氏は指摘する。

「ほかに『スタン』のつく国々は、どこも多数の国からビザなし入国を認めている。トルクメニスタンもまた、多少の開放が必要だと感じたのかもしれない」