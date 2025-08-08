¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÂè£´ÆüÃíÌÜ¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ï½é²ó¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬ÆÀÅÀ¡¡£µ²ó½ªÎ»¤Ç²Ö´¬Åì¤¬ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ë£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£´Æü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡½²Ö´¬Åì¡Ê£¸Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤È²Ö´¬Åì¤Î£±²óÀï¤Ï£±¡½£³¤Ç£µ²ó¤¬½ªÎ»¡£ÀèÀ©¤µ¤ì¤¿²Ö´¬Åì¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤¬£²»àÆóÎÝ¡¢£´ÈÖ¡¦Ê¡¸µÀ»Ìð°ìÎÝ¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£²Ö´¬Åì¤Ï£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¸Å¾ëÂçæÆ°ìÎÝ¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎÍ·¥´¥íÌîÁª¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë£µÈÖ¡¦ÀÖ´Ö»ËÌïº¸Íã¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡²Ö´¬Åì¤Ï£µ²ó£²»à°ìÎÝ¡¢ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡¦ÅÏÊÕñ¥¿Í¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¤±¤óÀ©°Á÷µå¤Î´Ö¤Ë¡¢£³ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¡££³ÈÖ¡¦¿·ÅÄ¸÷»ÖÏ¯¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£