◆テニス ▽ナショナルバンク・オープン（７日、カナダ・モントリオール）

女子シングルス決勝が行われ、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング４９位の大坂なおみ（フリー）が、２０２１年２月の全豪オープン以来、約４年半ぶりのツアー優勝を逃した。地元カナダの新星で、トップ１０選手を２人破って勝ち上がってきた同８５位のビクトリア・エムボコ（カナダ）に６−２、４−６、１−６の逆転で敗れた。

第１セット、早々と大坂が主導権を握った。第２ゲームで、相手の２本連続のダブルフォルトにつけ込み、サービスゲームをブレイク。３−０とリードし、勢いに乗る若手にプレッシャーをかけた。この日も、新たなスタイルで、決して慌てず安定したプレーを展開。決定打で相手より２本下回るが、凡ミスは相手より半分以下に抑える、以前とは正反対のテニスで、第１セットを先取した。

しかし、第２セットに入ると、お互いにサーブが不調となり大苦戦に陥った。大坂は第１サーブが入る確率が落ち、相手はダブルフォルトが８本。ともにサービスゲームがキープできず、リズムを失った。特に大坂は５回のサービスゲームで、キープできたのは１回だけ。自身に対しての失望で、感情が落ち込んだ。

大坂は、第２セットを落とすと、最終セットも気持ちが戻らず。必死に集中しようとするが、１度、落ちた気持ちは、高まることはなかった。結局、第１セットで１度も失わなかったサービスゲームを、第２セット以降、キープできたのが９回中１回だけ。２時間４分で力尽きた。