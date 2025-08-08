¼ã¼ê¼Ò°÷¤ËŽ¢¤½¤Î°û¤ß²ñŽ¤¹Ô¤¯°ÕÌ£¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«Ž£¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡Ä¥Ç¥¤ë¾å»Ê¤Î½¨°ï¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¥Õ¥ì¡¼¥º
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢½®ÄÅ¾»Ê¿¡Ø¼ã¼Ô¶²ÉÝ¾É¡½¡½¿¦¾ì¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÉÂÍý¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¢¤Î¤È¤¼Ò²ñ¤ÎÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼ò¡×
¼ã¼Ô¤È°û¤ß²ñ¤ò¸ì¤ë»þÂåÇØ·Ê¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×°ø¤¬¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¼ò¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ·ã¸º¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤º¤È¤â²áµî¤è¤êÂç¤¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥í¥ÊÀ¤Âå¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê2020Ç¯ÅÙ¤Ë³Ø¹»À¸³è¤ò·Ð¸³¡¢ÆÃ¤ËÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï°û¤ß²ñÊ¸²½¤òÈæ³ÓÅª·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤ò¹ÎÄêÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤ë°Õ¸«¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Âç³Ø¤Î¤È¤¤Ï¥³¥í¥Ê¤ÇÁ´Á³°û¤ß²ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í²ñ¼Ò¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×
°û¤ß²ñ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëµï¼ò²°¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò½é´ü¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÅ¨¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ò¤ò°û¤ó¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÈÈºá¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì³°¿©¤·¤Æ°û¤ßÊâ¤¯ÃøÌ¾¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤Þ¹Í¤¨¤Æ¤â¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë°Û¾ï¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö°û¤ß¼í¤ê¡×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¾Ê»¡¤µ¤ì¤º¡¢¼Ò²ñ¤¬È¾¤Ð°Õ¿ÞÅª¤ËËºµÑ¤·¤¿¤³¤È¤ËÉ®¼Ô¤Ï¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¢£¡Ö¥ï¥±¤ï¤«¤é¤ó¼ã¼Ô¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³
¼ã¼Ô¤¬°û¤ß²ñÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼ã¼Ô¤Î¼«¼çÅª¤Ç¼«Í³¤Ê¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤ä¥ª¥È¥Ê¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼ã¼Ô¶²ÉÝ¾É¤ËÉ³¤Å¤¯¸ÀÀâ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ë¼ã¼Ô¤¬¥ï¥±¤ï¤«¤é¤ó¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤½¤Î¥ï¥±¤ï¤«¤é¤ó¸ÀÆ°¤Îº¬¸»¤Ï¼Ò²ñ¹½Â¤¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¤ï¤±¤§¤Î¤Ï°û¤ß²ñÍ¶¤Ã¤Æ¤âÍè¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¤¨¡×¤ÈÃ²¤¤¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¸¶°ø¤Ï¥ª¥È¥ÊÂ¦¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¢£¤â¤Ï¤ä²û¤«¤·¤¤¡¢³ØÀ¸¤¬°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå
°ìÎã¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Í³¤Î³ØÉ÷¡×¤ÇÃøÌ¾¤ÊµþÅÔÂç³Ø¤òµó¤²¤è¤¦¡£µþÅÔÂç³Ø¤ÎÊ¸²½º×¤Ï11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤áÄÌ¾Î11·îº×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡ÖÁ°Ìëº×¡×¤Ë¤Ï2012Ç¯¤Þ¤Ç¶µ°÷¼ò¾ì¤È¤¤¤¦Ì¾Êª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶µ°÷Í»Ö¤Î´óÉÕ¤Ë¤è¤êÌµÎÁ¤Ç¼òÎà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¶µ°÷¤È³ØÀ¸¤¬ÌµÎÁ¤Ç¼ò¤ò°û¤à³¨¤Å¤é¤Ï¾¼ÏÂ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î11·îº×¤Ë¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËµßµÞ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï³ØÀ¸¤ÎµÞÀ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃæÆÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¶µ°÷¼ò¾ì¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÌÂÏÇ¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ÂÂÖ¤¬ÌÛÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«2013Ç¯¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¶µ°÷¼ò¾ì¤Ï¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ï¤¤¤¨¶µ°÷¤È³ØÀ¸¤Î¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤áËèÇ¯Âç³ØÂ¦¤Ë¤ª»Ç¤¤¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÆÍÁ³¡Ö»ö¼Â¾å¤Î¼«½Í¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÀè¶î¤±¼«½Í¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤ÊÂç³Ø¡Ë¡£µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¶µ°÷¤¬Ìµ½þ¤Ç¼òÎà¤òÄó¶¡¤·¤¿·ë²Ì»ö¸Î¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÍýÍ³¤È¤·¤ÆÍâÇ¯¤«¤é¡Ö¶µ°÷´Å¼ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¼ã¼Ô¤Î°é¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë
¤³¤ÎÏÃ¤Èµ°¤ò°ì¤Ë¤¹¤ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þ¤ÎÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÉô³è¤ËÂÐ¤·¡ÖÌ¤À®Ç¯°û¼ò¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤éÂ¨ÇÑÉô¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÃ£¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤ÏÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿ÄÌÃ£¤È¤â¸Â¤é¤º¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤ËÇÑÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éô³è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡£
¤¿¤À¡¢Âç³ØÀ¸¤Î°û¼ò¤¬¼Ò²ñ¤ÇÄ¹¤é¤¯ÌÛÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤Ç¤¢¤êº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¸·¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶¼¤·¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö°ìÈ¯ÇÑÉô¡×¤Ï²á¾ê¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£
¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤ËÂç³ØÀ¸¤ËÌ¤À®Ç¯°û¼ò¤òÇ§¤á¤í¤È¤«ÀÎ¤Ï¤ª¤ª¤é¤«¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¤À®Ç¯°û¼ò¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë»àË´»ö¸Î¤ÏÄê´üÅª¤Ëµ¯¤¤ë¤·³Øº×¤Î¤¿¤Ó¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ï°Û¾ï¤À¡£µ¬À©¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«ÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ç°é¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¬¿Ê¤ó¤Ç°û¤ß²ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Á³¤Ç¤Ï¤¢¤í¤¦¡£¼ã¼Ô¤Î°û¤ß²ñÎ¥¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¼ã¼Ô¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼þ¤ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¼ã¼Ô¤òÊÑ¿Í°·¤¤¤·¤Æ¶²ÉÝ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÇØ·Ê»ö¾ð¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡£
¢£°û¼ò¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê¡Ö¶ò¹Ô¸¢¡×
¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Î¸°¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¡£¼«Á³¤ÇÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¢¤êÌÜÅª¤À¡£¤³¤ÎÌÜÅª¤ò´Õ¤ß¤ë¤È°û¼ò¤Ï¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³²°¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ÈÉÔ²ÄÊ¬¤Ç¤¢¤ê¼ò¤Î¼ºÇÔ¤âÀ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃøÌ¾¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼ò¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¿ÍÎà¤Ï¼ò¤ò°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥¼¥í¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¶ò¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¿ÍÎà¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¶Ø´÷¤ÏÃÎ·Ã¤Î¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¡Ö±ø¤¤¤â¤Î¡×¤¬¤«¤¾Ã¤µ¤ì¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤¬µêÃÆ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ðøÇÑ¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¡£¼ã¤¤½÷À¤âÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤Ê¤¤¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢¶ò¤«¤Ê¹Ô¤¤¤ÇÍßË¾¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÈÑÇº¤¬¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Îº¬¤Ã¤³¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¿Í´Ö¤Ë¤Ï¶ò¹Ô¸¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¶ò¹Ô¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿ÃøÌ¾¤ÊËÜ¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥ß¥ë¤Î¡Ø¼«Í³ÏÀ¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£¶ò¹Ô¸¢¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤«¤é¸«¤Æ¸ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¤«Àµ¤·¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀµÅö¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
¢£¼ã¼Ô¤Ë¶ò¹Ô¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤â²ñ¼Ò¤ÎÅÙÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¡Ö°åÎÅ¤ÎÃæ»ß¡×¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê¶ò¹Ô¸¢¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÌô¤ò°û¤â¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Ï¶ò¤«¤À¤È¸À¤ª¤¦¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¯¸Â¤ê¶ò¹Ô¸¢¤È¤·¤Æ¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¡×¤ä¡Ö¸Â³¦OL¡×¤¬¥¹¥È¥¼¥í¤ËÅ®¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤Ä¤é¤¤À¤¤ÎÃæ¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎËÜ¿Í¤Ê¤ê¤ÎÁ±½è¤Ç¤¢¤ê¶ò¹Ô¸¢¤Î¹Ô»È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¤¤ä¥Û¥ó¥È¤Ë¡£
¥¤¥Þ¥É¥¤Î¼ã¼Ô¤ÏÂç³Ø¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë°û¼ò¤ÎÀ©¸Â¤«¤é¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¶µ°é¤Î²áÄø¤ÇÁêÅö¤Ë¶ò¹Ô¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶ò¤«¤Ê¹Ô¤¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£»þ¤Ë¤Ï¶ò¹Ô¸¢¹Ô»È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â²ñ¼Ò¤ÎÅÙÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£³Ú´ÑÅª¤¹¤®¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡Ö°û¤ß²ñ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤¿¤é
ºÇ¸å¤Ë¡¢¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñÌäÂê¤Ë»Ä¤Ã¤¿½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
°û¤ß²ñ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤ï¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢Ëè²ó»²²Ã¤¹¤ë¿ÍÆ±»Î¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ð¤Ê¤¤¿Í¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£É¬Á³Åª¤Ë½ÐÀÊ¼Ô¤È·çÀÊ¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¾ðÊó¤ä¿®Íê¤Î³Êº¹¤¬À¸¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¡¢»Å»ö¤Î½ÐÍèÉÔ½ÐÍè¤ä¾º¿Ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ã¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤ÅÀ¤À¤í¤¦¡£¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡£ÆñÌä¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¡×¤Ê¤Î¤À¡£²ñ¼Ò¤¬Ì¿¤¸¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤ÐµÙÆü¤Ë¼«Ê¬¤Î²È¤Ç»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬·ë²ÌÅª¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¾º¿Ê¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¢ÉÔ¸øÊ¿¤À¤È¤«Ê¸¶ç¤Ï¤½¤¦¤½¤¦½Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ê¤¤¤ä¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÊý¤ÏÉ¬¤º¤¤¤ë¡£¸øÊ¿À¤Ï¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬Ãø¤·¤¯ºøÁî¤¹¤ë´í¸±¤ÊµÄÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£
¡Ö¤Ç¤â¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤À¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢°û¤ß²ñ¤ÏÀ¼Á¤È¤·¤Æ¤ÏÈ¾¸ø¼°¡¢¥»¥ß¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ë¶á¤¤¡£¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÅú¤¨¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö°û¤ß²ñ¤Ë¹Ô¤¯°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤¿¤é
¼ã¼Ô¤Ë¡Ö°û¤ß²ñ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯°ÕÌ£¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤¿¤é²¿¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤è¤¯¡ÖÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÌä¤¤¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ã¤Ý¤¤¿Í¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¼Â¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡×¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤¬½ñ¤«¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¼ê¤Î¡ÖÍýÍ³¡×¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£ÊÙ¶¯¤ò·ù¤¬¤ë»Ò¤É¤â¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¿Ö¤«¤ì¤Æ¡Ö¾ÍèÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¤é¤À¡×¤È¤«¡Ö°¤¤¿Í¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÍýÍ³¤ÎÆ³½Ð¤Ë¤ÏÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÍýÍ³¤¬ÀâÆÀ¤ËÌòÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¡£¡Ö¾ÍèÌò¤ËÎ©¤Ä¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡©¡¡¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ï¡©¡×¤È¤«ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¥¯¡û¥¬¥¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢ÀâÆÀ¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ï¶µ°é³Ø¤ä¼Ò²ñ³Ø¤ÇÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹Ê¸¸¥¤Ï¡¢Âç¿Í¤ËÆñÊÊÉÕ¤±¤ÆÊÙ¶¯¤ò½Â¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÍý²òÉÔ²ÄÇ½¤ÊÄøÅÙ¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ÎÍý²ò¼«ÂÎ¤¬¤â¤Ï¤äÊÙ¶¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÍýÍ³¥Ð¥È¥ë¡×¤Î°ÕÌ£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÆ°µ¡¤¬¤½¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ËèÆü¤³¤Ä¤³¤ÄÊÙ¶¯¤¹¤ë´¶¿´¤Ê»Ò¤É¤â¤ËÍýÍ³¤òÌä¤¦¤¿¤é¡Ö¿Æ¤¬¤ä¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¤ä¤´Ë«Èþ¤òÌã¤¨¤ë¡×¡Ö¡û¡û¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤í¤¦¡£¡ÖÍýÍ³¡Ä¡Ä¡©¡¡¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°µ¡¤ò¶ì¡¹¤·¤¯»×¤¦¿Í¤â¤¤¤½¤¦¤À¡£¤Ç¤â¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÍýÍ³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢¤¿¤¤¤·¤¿ÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤±¤ÉÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¸å¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Û¤ÉË¾¤Þ¤·¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤é¡¢¸å¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¼ÒÆâÉ¾²Á¤â¾º¿Êµ¡²ñ¤â¼þ¤ê¤Î¿®Íê¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
ºòº£¡ÖÍýÍ³¥Ð¥È¥ë¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ò¸«¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÌµ°ÕÌ£¤À¤È»×¤¦¡£ÍýÍ³¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¿Í¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Æ°¤¯¿Í¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¢£¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÍýÍ³¤ÏÉ¬Í×¤«
¿Í´Ö¤¬À¸¤¤ëÍýÍ³¤È¤Ï²¿¤«¡£·ëº§¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡£¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤Ï¿¼±ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ²óÅúº¤Æñ¤À¡£¤³¤Î¡ÖÍýÍ³¡×¤Ï¡Ö°ÕÌ£¡×¤ä¡ÖÆ°µ¡¡×¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤âÃÖ´¹²ÄÇ½¤Ç¡¢¤«¤Äº®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¤«¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬À¸¤¤ëÍýÍ³¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¯³ÎÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÍýÍ³¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ï¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Á°¤ÎÀ¸¤Ï³Î¤¿¤ëÍýÍ³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤¤¤ÞÀ¸¤¤ëÍýÍ³¤ÏÊÌ¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤íÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤è¤ê°ÕÌ£¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¡¢°ÕÌ£¤ò¡Ö¹½ÃÛ¡×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤Õ¤Ä¤¦¤À¡£Ëü¿Í¤¬Ç¼ÆÀ²ÄÇ½¤ÊÍýÍ³¤Ê¤É±ý¡¹¤Ë¤·¤ÆÂ¸ºß¤»¤º¡¢ÍýÍ³¤Ï¸Ä¡¹¤ÇÃÛ¤¯¸ÇÍ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
°û¼ò¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼ò¤ò°û¤àÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡£¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¤À¤è¡£³Ú¤·¤¤¤«¤é¤À¤è¡£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÃÎ¤é¤ó¤¬¤Ê¡Ä¡Ä·¯¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë°û¼ò¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ä¡Ä¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
°û¤ß²ñ¤âÆ±¤¸¤À¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¯ÍýÍ³¤òµá¤á¤ë¼ã¼Ô¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¿ÆÀÚ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤é¤À¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤«¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤µ¤¤¤è¡¢¤È¡£
