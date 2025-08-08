7日午前の部2試合が8日夕方の部に

高校野球の第107回全国選手権大会は、甲子園球場で連日熱戦が続いている。7日の午前の部の2試合は天候不良で8日の夕方の部に。そのため、8日は豪華カード連続となり、ファンも騒然となっている。

7日の午前に予定されていたのは、横浜（神奈川）-敦賀気比（福井）、高知中央（高知）-綾羽（滋賀）。この2試合が8日の夕方の部に組み込まれた。

8日午前の部は智弁和歌山（和歌山）-花巻東（岩手）、東洋大姫路（兵庫）-済美（愛媛）の2試合が行われるため、この日は名門校が続々と登場する。

横浜、智弁和歌山、東洋大姫路、済美、敦賀気比は選抜も含めて甲子園での優勝実績を持つ。ネットの高校野球ファンも騒然となった。

NHKなど中継局の番組表にもズラリと並んだ強豪校の名前。Xには「今日の甲子園組み合わせやばすぎる。何この超楽しみなマッチアップ」「今日の甲子園の組み合わせすごいなぁ」「優勝経験校がすごい揃ってる」「今日の甲子園は有休取ってでも行くべきだったろこの組み合わせ」などの声が上がっていた。



