¡¡Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²¶¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡Û¸½ÃæÆü´ÆÆÄ¤Î°æ¾å°ì¼ù¤¬¡ÖÉÕ¤¿Í¡×¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¡Ä°ìÈÌ¿Í¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿Ìë
¡¡ÃæÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ìº¸ÏÓ¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê22=´ØÂç¡Ë¤¬ºò7Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ8²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£º£µ¨10»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡5·î5Æü¤Î¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Ç6²ó2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹õÀ±¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤â±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Þ¤ÇQS¡Ê6²ó¤Ç¼«ÀÕÅÀ3°ÊÆâ¡ËÎ¨¤Ï77.8¡ó¤È¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤â¡¢²áµî9»î¹ç¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ±ç¸îÅÀ¤Ï1.11¡£¼ºÅÀ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤¬½Å°µ¤äÎÏ¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Àè·î31Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤ÏÏ»²óÅÓÃæ6¼ºÅÀ¤ÈÂç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤·¤«¤·¡¢Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬»°²ó¤Þ¤Ç¤Ë5ÆÀÅÀ¤È³èÈ¯¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿È¬²ó¤Þ¤Ç¤Ë8ÅÀ¤ÎÂçÎÌ±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö½øÈ×¤Ï¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£10ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÅÐÈÄÆü¤Ë¤ÏÉ¬¤ºµå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤ëÎ¾¿Æ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤á¤²¤º¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¡£
¡¡Ìµ±ç¸îÃÏ¹ö¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¥¢¥Þµå³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óº¸ÏÓ¤Î´é¤¬¤è¤¦¤ä¤¯À²¤ì¤¿¡£
