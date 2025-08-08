»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¡ÖÁÇ¿Í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡×¤ÎÉã¿Æ¤Î¶µ¤¨¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¥ï¥±
¡¡Á°½µ¤ÎÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡Ë¤Ï5Æü¤Ëµ¢¹ñ¡£µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯8Æü³«Ëë¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñÀ©¤·¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤È¸Å¹¾ºÌ²Â¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö¾®ÊÁ¤ÇÈô¤Ð¤Ê¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡µ¢¹ñÄ¾¸å¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëÉã¡¦¾¡¿Ã¡Ê¤Þ¤µ¤ª¤ß¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ä¤ÎÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡Ê¥´¥ë¥Õ¤Î¡Ë¥¹¥³¥¢¤â100Á°¸å¡£Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÈ¿¹³Åª¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤äµ»½ÑÌÌ¤Î¤³¤È¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¾å¼ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£Éã¤Î»ØÆ³¤È¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î2020Ç¯¤ËÌó300Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÃÆÆ»·×Â¬´ï¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¤Ë¾¡¤Ã¤¿¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê25¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¤âÉã¤ÎË§¹À¤µ¤ó¤À¡£¥´¥ë¥Õ¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿Éã¤ÏÆÈ³Ø¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é¸Å¹¾¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼15¾¡¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡´Þ¡Ë¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎN¡¦¥³¥ë¥À¡Ê27¡Ë¤Ë¤ÏJ¡¦¥Þ¥ê¥¬¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤ë¤·¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ä¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¶µ¤¨¤ë¥³¡¼¥Á¤È¤â·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³²¼¤È¸Å¹¾¤Ï¿ÈÄ¹¤¬Ìó150¥»¥ó¥Á¡£ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¾®ÊÁ¤ÇÈô¤Ð¤·²°¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ÎÁÇ¿Í¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤Î»ØÆ³¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶â°æÀµ¼ù»á¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÌ¾Áª¼ê¤ÏÌ¾¥³¡¼¥Á¤Ë¤¢¤é¤º¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤È¡¢¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£»³²¼¤ä¸Å¹¾¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌ¼¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ê¥º¥à¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ã¤¤¤â¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯Ê¬ÀÏÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³²¼¤ä¸Å¹¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤ë¤«¤éÃ¯¤è¤ê¿®Íê¤â¤¹¤ë¡£¥À¥á¤Ê¥×¥í¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤ÀèÀ¸¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥³¡¼¥Á¤ò¥³¥í¥³¥íÊÑ¤¨¤ë¥×¥í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¶µ¤ï¤ê¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Á´±Ñ½÷»Ò2°Ì¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê27¡Ë¤Ë¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¸«¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÃÆÆ»·×Â¬´ï¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£¥×¥í¥³¡¼¥Á¤¬ÉÔºß¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤ëºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ä¥Ñ¥¿¡¼¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¥³¡¼¥Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¾¦Çä¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ê¤À¡£