ÆüËÜ¥Ï¥àËÌ»³ÏË´ð¤òÆ°¤«¤¹ìÅÍß¤Ê¸þ¾å¿´¡Ä¿·ÇØÈÖ¹æ¤Ç¹¥Åê¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤ÐºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾Àï¡¢¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¹Ã»Ò±àµå»ù¤Î¤³¤³¤ò¸«¤ë¡×¡ÄÂçÃ«¤ä¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥àGM»³ÅÄÀµÍº¥¹¥«¥¦¥È¸ÜÌä¤¬Å°Äì²òÀâ
¡¡ºò6Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç8²ó¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î7¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÌ»³ÏË´ð¡Ê26¡Ë¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼·²ó¤Þ¤Ç¤Ëµö¤·¤¿¤Î¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ1ËÜ¤Î¤ß¡£È¬²ó1»à°ìÎÝ¤«¤é¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É2»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶å²ó¤ÏÌøÀî¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¶Ä¤¤¤À¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç4´°Åê¤ÏÆ±Î½¤Î°ËÆ£¤È¶âÂ¼¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÆü¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤ËÃ£¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1.45¤ÏÆ±2°Ì¤À¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÈ¯°Æ¤Ç2ÆüÁ°¤ËÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö57¡×¤«¤é¡Ö15¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¤òÂ³¤±¤ëËÌ»³¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤â¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ÷¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î»×¤¤¤òÅêµå¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë2¥±¥¿¾¡Íø¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÁª¼ê¤Î¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥àGM¤Ç¡¢¸½¥¹¥«¥¦¥È¸ÜÌä¤Î»³ÅÄÀµÍº»á¤¬¡¢¡Ö¶Ã¤¤ÎÃå´ãÅÀ¡×¤òÅ°Äì²òÀâ¡¢¤ª¤Þ¤±¤ËÅö»þ¤Î¡ÈÎ¢ÏÃ¡É¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉ¬ÆÉ¤À¡£