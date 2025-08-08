Æ²°ÂÎ§¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¶¯¹ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È°ÜÀÒ·èÄê¡ªÆüËÜÂåÉ½FW¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«
¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥°½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¡Ê27¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨2025-26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿·Å·ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛS¥é¥ó¥¹°ËÅì½ãÌé¤Ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢Àâ¡×µÞÉâ¾å¡ÄÍèÇ¯WÇÕ¤Ë¸þ¤±¡¢Ê©2Éô¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼²óÈò¤ò·èÃÇ¤¹¤ëÆü
¡¡¡¡Æ±¤¸¥É¥¤¥Ä¤Î¶¯¹ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¸½ÃÏ7Æü¡¢Æ²°Â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡22Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥°Æþ¤ê¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÈ1Éô¥ê¡¼¥°Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ10ÆÀÅÀ¡¢9¥¢¥·¥¹¥È¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ó¥ë¥É¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È°ÜÀÒ¤¬ÉÃÆÉ¤ßÃÊ³¬¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡·ÀÌó¤Ï30Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¡£°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¡¢°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ45²¯±ß¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥°¡¢25²¯±ß¤Ç¾¦ÃÌ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤¤¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¹Ë°ú¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö°ÜÀÒ¶â35²¯±ß¡×¡Ö²ÃÆþ¸å¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÉ²Ã¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò»ÙÊ§¤¦¡×¤³¤È¤Ç·èÃå¤·¤¿¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡1899Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñºÝ¶âÍ»ÅÔ»Ô¤òËÜµò¤È¤¹¤ë¿Íµ¤¥¯¥é¥Ö¡£ÆÈ1ÉôÍ¥¾¡¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê¸½²¤½£CL¡ËÀ©ÇÆÎò¤â¤¢¤ë¡£ÄãÌÂ¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤ÎMFÄ¹Ã«ÉôÀ¿¤¬14Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ21-22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡Ê²¤½£EL¡ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ¹Ã«Éô¤Ï¡¢23-24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ë39ºÐ214Æü¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÆÈ1ÉôºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ìµÏ¿¡×¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¡¢21ºÐ°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ã«Éô¤ÎÍ·ÁÌµ·Á¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ï¡¢Æ²°Â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡×
¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â»é¤Î¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿Æ²°Â¤¬¡¢¥É¥¤¥ÄÆîÀ¾Éô¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥°¤«¤éÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢²¤½£¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯¹ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡×
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Ä¹¤ÎÏ»Àîµü»á¤¬¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö22Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥°¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é»î¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÉÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤êµ±¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¾ï¤Ë¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÇÆÈ1ÉôÍ¥¾¡¡¢²¤½£CL¾å°Ì¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ²°Â¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¨¡¼¥¹ÈÖ¹æ¤Î10¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«¿È¤¬Ì¤¾·½¸¤À¤Ã¤¿6·î¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëFWµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê25¡Ë¤¬10ÈÖ¤òÃå¤±¤Æ1¥´¡¼¥ë¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤â´¬¤¤¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Æ²°Â¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¶¯¹ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¼ç¼´¤È¤·¤ÆÆÈ1Éô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²¤½£CL¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î½øÎó¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ10¤ËºÇ¤âÁê±þ¤·¤¤Áª¼ê¤È¤·¤ÆÍèÇ¯6·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸£°ú¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡°ìÈÌÅª¤ËWÇÕËÜÂç²ñÁ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·Å·ÃÏ¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤ÆWÇÕ¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ²°Â¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È°ÜÀÒ¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¾å¤ÇÉÔÊØ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£6·î¤Ë·ëº§ÈäÏª±ã¤òºÑ¤Þ¤»¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿º¢¤À¤í¤¦¤·¡¢°ÜÀÒ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤ÏÁ°½Ð¤ÎÏ»Àî»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¿¹ÊÝJ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢S¥é¥ó¥¹¤Î°ËÅì½ãÌé¤Ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢Àâ¡×¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£°ËÅì¤¬¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£