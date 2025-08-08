¤ª¼é¤ê¹á¿åºî¤êÂÎ¸³¡ª½Ð±À¤¤è¤é
¡Ö½Ð±À¤¤è¤é¡×¤¬¡¢2025Ç¯8·î11Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±À¤¤è¤é
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î11Æü(·î¡¦½Ë)
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Åçº¬¸©½Ð±À»ÔÂç¼ÒÄ®µÏÃÛÅì667
(½Ð±ÀÂç¼ÒÅÌÊâ5Ê¬ ¿À·Þ¤ÎÆ»±è¤¤)
ÂÎ¸³ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ä´¹áÂÎ¸³¡¢Ëþ·î¤ÎÆü¤Î±ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä
½Ð±À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊ
Ä´¹áÂÎ¸³½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó30Ê¬¡Á60Ê¬
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö½Ð±À¤¤è¤é¡×¤¬¡¢2025Ç¯8·î11Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡Ö½Ð±À¤¤è¤é¡×¤Ï¡¢¡È¾ô¤á¡¦·ë¤Ó¡¦Ëþ¤Á¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½Ð±À¤Î¼«Á³ÁÇºà¤ä¿ÀÏÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ä´¹áÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß¤ÎÆÃÄ§¡Û
¢¡¿ÀÏÃ¤ÎÃÏ¡¦½Ð±À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¾ô²½¤È·ë¤Ó¡×¤Î¹á¿åºî¤êÂÎ¸³
ÃÏ¸µ»º¤Î¥¯¥í¥â¥¸¤ä¥Ò¥Î¥¡¢½Ð±ÀÂç¼ÒÎ¢¤Î³¤¤ÇËþ·î¤ÎÆü¤ËºÎ¼è¤·¤¿¡ÖËþ·î¤ÎÁô±ö¡×¤Ê¤É¡¢¿ÀÀ»¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬¼«¤éÄ¾´¶¤Ç¹á¤ê¤òÁª¤Ó¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¡Ö¾ô²½¤È·ë¤Ó¤Î¹á¿å¡×¤òÄ´¹á¡£
¢¡¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤ò¸«¤Ä¤á¤ëµ§¤ê¤ÎÂÎ¸³
Ä´¹áÂÎ¸³¤Ë¤Ï¡¢âÔÁÛ¤·ÀÅ¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î´ê¤¤¤ò½ñ¤½Ð¤¹¥ï¡¼¥¯¤â¹Ô¤¤¡¢¹á¤ê¤ò»Å¾å¤²¤ëºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Âæ¤Î¾å¤Çµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ª¼é¤ê¹á¿å¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¤ÎÍ×ÁÇ¤ÈËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶õ´Ö¡£
¹á¤ê¡¢¸÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±é½Ð¤Ç¡¢½Ð±À¤Î¿À·Þ¤ÎÆ»¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¿¼¤¤¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¼«Á³¤È¿Í¤Î½Û´Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎºÆÀ¸
¸½ºß¡¢½Ð±À¤Î¿¹¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤äÍ¢Æþºà¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Ê¤É¤«¤é¿¹¤ÎÌÚ¤¬À¸°é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿¹¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢½Ð±À¤Î¿¹¤Î´ÖÈ²ºà¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥Î¥¤ä¿ù¤ò¾øÎ±¤·¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤Ë¤·¤Æ¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íø±×¤òÆÀ¤Æ¡¢¿¹¤Î´ÖÈ²¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½Û´Ä¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤¬½Ð±À¤¤è¤é¤Î¾¦ÉÊ¤äÂÎ¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢½Ð±À¤Î»³¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹á¤ê¤Î±ï·ë¤Ó¡¡¶õÃæ¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë2¤Ä¤Î±ï·ë¤Ó¤Î¹á¤ê
½Ð±À¤Î¥Ò¥Î¥¤ä¥¯¥í¥â¥¸¤òÅ¹Æâ¤Ç¾øÎ±¤·¡¢¥ª¥¤¥ë¤È¾øÎ±¿å¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅ·Á³¤Î¹á¤ê¤ò»È¤¤¡¢½Ð±À¿ÀÏÃ¤Î¥ª¥ª¥¯¥Ë¥Ì¥·¥Î¥ß¥³¥È¤È¥¹¥»¥ê¥Ò¥á¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤¿¹á¿å¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã±ÂÎ¤Î¹á¿å¤À¤±¤Ç¤âÎÉ¤¤¹á¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Æó¤Ä¤ò¶õÃæ¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹á¤ê¤Î±ï·ë¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¹á¤ê¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¹ç¤ï¤»³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¤Ä¤Î¹á¿åÉÓ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¥ª¥ª¥¯¥Ë¥Ì¥·¥Î¥ß¥³¥È¤È¥¹¥»¥ê¥Ò¥á¤Î±ï·ë¤Ó¤Î¿ÞÊÁ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú»þÂå¤¬µá¤á¤ë¡Ö¼«Ê¬¤òÀ°¤¨¤ëÎ¹¡×¤Ø¡Û
¸½Âå¤Î´Ñ¸÷¤Ï¡Ö¸«¤ë¡×¤«¤é¡Ö´¶¤¸¤ë¡×¤Ø¡£
¡Ö½Ð±À¤¤è¤é¡×¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë´Ñ¸÷ÃÏ½ä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¹¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ìþ¤·¤ÈºÆÀ¸¤òÆÀ¤ë¡È´¶À¤Î¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡É¤òÈ¬É´Ëü¤Î¿À¡¹¤¬½¸¤¦½Ð±À¤ÎÃÏ¤ÇÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¤ª¼é¤ê¹á¿åºî¤êÂÎ¸³¡ª½Ð±À¤¤è¤é appeared first on Dtimes.