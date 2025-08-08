ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡¦±üÍºÂç¤Ï¸©Âç²ñ¥¹¥¿¥á¥ó¥¼¥í¤Ç¤â¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï°ìµéÉÊ¡Ú2025¥É¥é¥Õ¥È¹â¹»À¸¾å°Ì¸õÊä¤Î¥¬¥ÁÉ¾²Á¡Û
¡¡¿ÈÄ¹188¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤«¤é¤ÏÀøºßÇ½ÎÏ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¹Ã»Ò±àµå»ù¤Î¤³¤³¤ò¸«¤ë¡×¡ÄÂçÃ«¤ä¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥àGM»³ÅÄÀµÍº¥¹¥«¥¦¥È¸ÜÌä¤¬Å°Äì²òÀâ
¡¡1Ç¯½Õ¤«¤éÇØÈÖ¹æ10¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£2Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç1ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢3Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇËÜ¿¦¤Î³°Ìî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ»°ÎÝ¤È¤·¤ÆÁ´5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ÞÌîµå¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ÂÇÜ¾»É§»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÍ··â¤Ë¤âÄ©Àï¡£¤³¤Î²Æ¡¢Í··â¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£50¥á¡¼¥È¥ë6ÉÃÂæÁ°È¾¤ÈÂ¤¬¤¢¤ê¡¢¸ª¤â¶¯¤¤¡£ÂÇ·âÌÌ¤ÏÀºÅÙ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤µ¤¨¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¥µ¥¯±Û¤¨¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Èµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï¥¼¥í¡£º¸Íã¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼1Ç¯À¸¤È¾Î¤µ¤ì¤ë°æËÜÍÛÂÀ¤¬¡¢3ÈÖ¡¦º¸Íã·óÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤á¤¤á¤¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢ºò²Æ¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤âºÇÂ®141¥¥í¤òÅê¤¸¤ë¤Ê¤É¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡×¡Ê¥ÑµåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¡¡ºò²Æ¤«¤éº£²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ3µ¨Ï¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡£Âç·¿Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤¿Âç´ï¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¥×¥í¤ÎÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÁª¼ê¤Î¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥àGM¤Ç¡¢¸½¥¹¥«¥¦¥È¸ÜÌä¤Î»³ÅÄÀµÍº»á¤¬¡¢¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¡×¤òÅ°Äì²òÀâ¡¢¤ª¤Þ¤±¤ËÅö»þ¤Î¡ÈÎ¢ÏÃ¡É¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
