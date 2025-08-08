ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡¦µÜ¸ýÎ¶ÅÍ¤Ë¡ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¡Ä¡ÖËâµå¡×½Ä¥¹¥é¤È152¥¥í¤ÎÄ¾µå¤¬Éð´ï¤À¤¬¡Ú2025¥É¥é¥Õ¥È¹â¹»À¸¾å°Ì¸õÊä¤Î¥¬¥ÁÉ¾²Á¡Û
¡¡µÜ¸ýÎ¶ÅÍ
¡¡¡ÊÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡¿ÏÂ²Î»³ Åê¼ê¡¦±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡Ë
¡¡Ä¾µå¤ÏMAX152¥¥í¤Ç¡¢¾ï»þ140¥¥íÂæ¡£Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤Æü¤Ï140¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÅê¤²¹þ¤à¡£ÊÑ²½µå¤â130¥¥íÂæ¤Î½Ä¥¹¥é¤Ï¹â¹»À¸¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡ÖËâµå¡×¤½¤Î¤â¤Î¡£183¥»¥ó¥Á¡¢85¥¥í¤ÈÂÎ³Ê¤â¥×¥íÊÂ¤ß¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÈÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤µ¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÂç³Ø¿Ê³Ø¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÀèÈ¯¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢µÜ¸ý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Çµß±çÅê¼ê¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¤Î¾ì¹ç¤Ï½¸ÃæÎÏ¤äÂÎÎÏ¤Î·çÇ¡¤Ê¤É¡¢²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¸©Âç²ñ·è¾¡Àï¤ÇÀèÈ¯¡¢´°Éõ¤òÃ£À®¡£¤½¤ì¤³¤½¹Ã»Ò±à¤Ç¤âÀèÈ¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢¾å°Ì»ØÌ¾¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÁª¼ê¤Î¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥àGM¤Ç¡¢¸½¥¹¥«¥¦¥È¸ÜÌä¤Î»³ÅÄÀµÍº»á¤¬¡¢¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¡×¤òÅ°Äì²òÀâ¡¢¤ª¤Þ¤±¤ËÅö»þ¤Î¡ÈÎ¢ÏÃ¡É¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
