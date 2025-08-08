¼«Ì±¡¦¿¹»³´´»öÄ¹¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÂ³ÅêÀâ¡×¡Ä½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ë¸þ¤±ÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¸½¼ÂÌ£
¡Ö»²±¡Áª¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¨¡¨¡¡£Àè·î28Æü¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¤³¤¦È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¡£ÅöÁ³¡Ö°úÀÕ¼Ç¤¡×¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÀÐÇË¼óÁêÂ³Åê¤Î¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É¤«¡Ä¼«Ì±¿¹»³´´»öÄ¹¤Î¸åÇ¤¤Ë¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡×Àâ¤¬µÞÉâ¾å
¡¡¿¹»³»á¤ò°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿»²±¡Áª¤ÎÁí³ç°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÃÏÊýÁÈ¿¥¤äÍ¼±¼Ô¤Ê¤É¤«¤é°Õ¸«¤òÊ¹¤¡¢º£·îÃæ¤ËÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥á¥É¡£ÌÚ¸¶À¿ÆóÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¼°Õ¤òÉ½ÌÀºÑ¤ß¤Ç¡¢2¿Í¤È¤âÁí³ç¸å¤Î¼Ç¤¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤³¤Ø¤¤Æ¿¹»³¤µ¤ó¤Ï¼¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¼É½¤ò½Ð¤¹¡Ù¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÍýÍ³¤Ï¡¢¿¹»³»á¤¬½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¼«¸ø´Ö¤Ç¤Ï¡¢»²±¡Áª¸øÌó¤À¤Ã¤¿µëÉÕ¶â¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´´»öÄ¹Æ±»Î¤¬¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢½°»²¤È¤â¤Ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÌîÅÞ¤È¤Î¹ç°Õ¤Ê¤·¤Ë¤ÏË¡°Æ¤Ò¤È¤ÄÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ï¢Î©³ÈÂç¤¬Óñ¤«¤ì¡¢ÌîÅÞ¤È¥Ñ¥¤¥×¤Î¤¢¤ë¿¹»³»á¤Î½ÐÈÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¹»³¤µ¤ó¤ÏÀè½µ¶âÍË¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î±óÆ£¤µ¤ó¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¸µ¡¹¡¢¿Æ¤·¤¤Ãç¡£°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢Æþ¤ê¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿Á°¸¶¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¸åÇ¤¤Ë¤ÏÆ£ÅÄÁ°´´»öÄ¹¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ï¢Î©¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÇÏ¾ìÁ°ÂåÉ½-±óÆ£Á°¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ÎÏ©Àþ¤¬Éü³è¤¹¤ë¡£°Ý¿·Æâ¤Ë¤Ï¡ØÉû¼óÅÔ¡Ù¹½ÁÛ¤Ç¼«¸ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌÏº÷¤¹¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹»³¡¦±óÆ£²ñÃÌ¤Ï¼«¸ø°ÝÏ¢Î©¤Ø¤Î²¼ÃÏ¤Å¤¯¤ê¤«¡£¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¿¹»³¤µ¤ó¤Ï´´»öÄ¹¤òÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¢£¿ÊÂà¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤È°ìÏ¡ÂñÀ¸
¡¡Áê¼ê¤Ï°Ý¿·¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£4Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤ò¡Ö¸å²¡¤·¡×¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Áµ¿¤À¤Ã¤¿¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤ä´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¼«Î©´Ö¤Î¶¨µÄ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬¡ÖÆ±°Õ¤¹¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï°ÛÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»öÁ°¤ËÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Î©·û¤Î°Â½»½ß½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤È¿¹»³´´»öÄ¹¤Î¥é¥¤¥ó¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»ºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÎ©·û´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤ò´Þ¤á¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ï½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤¬ËÜÈÖ¡£¹ñ²ñ¤Ç2ÅÙ¤âÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´ë¶È¸¥¶â¤âÅú¤¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿¹»³´´»öÄ¹¤¬ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢¼¤á¤ë°Õ»×¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Ï¿¹»³¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡£ÀÐÇË¼óÁê¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊÂ³Åê¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿¹»³¤µ¤ó¤ò°ÖÎ±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÀÐÇË¼óÁê¤È¿¹»³´´»öÄ¹¤Î¿ÊÂà¤Ï°ìÏ¡ÂñÀ¸¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦»³ÅÄØª»ñ»á¡Ë
¡¡À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡Ö¼Ç¤¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬¡Ö¼¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÂ³Åê¤Î°Õ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎÂ³Åê¡©
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¿¹»³´´»öÄ¹¤Î¡Ö¼¡¡×¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¡Ö¼¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²²Â¬¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¤Ê¤É¤Ç¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£