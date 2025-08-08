ドジャースの球団公式X（旧ツイッター）が7日（日本時間8日）に更新され、金慧成（キム・ヘソン）内野手（26）とトミー・エドマン内野手（30）がサッカーの米プロリーグMLSのロサンゼルスFCへ移籍した韓国代表FW孫興民（ソン・フンミン、33）にお祝いメッセージを送った。

ドジャースの公式Xでは「Welcome to Los Angeles ソニー（ソン・フンミン愛称）」と題し、1本の動画を公開。その中でキム・ヘソンは「まず、入団をお祝いします。サッカーが好きな1人としてソン・フンミン選手のファンだったが、同じLAでプレーすることができて光栄でうれしいです。LAでのサッカー人生を今後も応援します」と韓国語で話した。

母が韓国人であるエドマンも「LAに来たことを歓迎します。ソン・フンミン選手が来てLAが盛り上がる。ファンはあなたを愛するだろうし、あなたもここでの時間が好きになるだろう。ドジャース戦で会えることを期待しています」と英語でメッセージを送った。

ソン・フンミンは今月2日の会見でトットナム退団を発表。前日7日にロサンゼルスFCが入団を発表した。情報筋によると移籍金はMLS史上最高額の約2600万ドル（約38億2200万円）。