¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï¡¢7·î22Æü¡¢¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤ÏÃ¦ÂàÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò²ÃÌÁ¹ñ¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Æâ¤Ç¤ÎÈ¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÅª¤Ê¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î³È»¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ö¥ë¡¼¥¹ÊóÆ»´±¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖÊÆ¹ñÂè°ì¼çµÁ¤Î³°¸òÀ¯ºö¤È¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Í¥¹¥³¤Î¼çÍ×¹ñÊ¬Ã´Î¨¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê22¡ó¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê20.16¡ó¡Ë¡¢ÆüËÜ¡Ê6.98¡ó¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ê5.73¡ó¡Ë¡¢±Ñ¹ñ¡Ê4.02¡ó¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê3.88¡ó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼±Ñ¼óÁê¤Ï7·î29Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Î¡ÖÈá»´¤Ê¾õ¶·¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢9·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤â30Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ò¹ñ²È¾µÇ§¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö2¹ñ²È²ò·è¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÊø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²¤ÊÆ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¬¥¶¿¯¹¶¤ò»Ù»ý¤È¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£9·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤ò¹µ¤¨¡¢G7¤Î·ëÂ«¤Ë¤Û¤³¤í¤Ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åç¹ñÆüËÜ¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¤ò½ç¼é¤È¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Ê¤¦¤¿¤á¤«¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²ÈÍÆÇ§¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤ÎÂº·É¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ç¤â¶ìÇº¤¹¤ëÆüËÜ¡£7·î¤Î·îÎã·ÐºÑÊó¹ð¤Ç·Êµ¤¤ÎÁ´ÂÎÈ½ÃÇ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¢½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í»ý¤ÁÄ¾¤·¤ÎÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤«¤é¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡Ö±Æ¶Á¤¬°ìÉô¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¤Ï¡¢Åì¾Ú¾å¾ì´ë¶È¤Î·è»»È¯É½¡ÊËÜ·è»»¡¦Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ê¤É¡Ë¤Î¥Ô¡¼¥¯¡£´ë¶È¿ô¡Ê7·î3Æü»þÅÀ½¸·×¡Ë¤Ï¡¢4Æü72¼Ò¡¢5Æü160¼Ò¡¢6Æü162¼Ò¡¢7Æü392¼Ò¡¢8Æü781¼Ò¤À¡£Âç¼ê´ë¶È¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ï´ü½é¤«¤éÊÑ²½¤¹¤ë¤«¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¡Ö°ÙÂØ¡×¤ÏÐÙ¾å¤ËºÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢²áµî¤ÎÉÔ·Êµ¤¤ò±ß°Â¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë´ØÀÇÊ¬¤ò¡Ö±ß°ÂÍ¶Æ³¤Î°ÙÂØ¡×¤ÇÁê»¦¡£Í¢½ÐºÎ»»¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤Î¤â°ìË¡¤À¤í¤¦¤¬¡¢Í¢ÆþÊª²Á¤Î¾å¾º¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ï¡Ö°ÅÃæÌÏº÷¡×¤ÎÍÍÁê¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÃæÀ¾Ê¸¹Ô¡¿¡Ö¥í¡¼¥¿¥¹Åê»ñ¸¦µæ½ê¡×ÂåÉ½¡Ë