Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¢¸áÁ°½ªÃÍ£¹£°£¹±ß¹â¤Î£´Ëü£±£¹£¶£¸±ß¡Ä¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×½¤Àµ¤Ç·Ù²üÏÂ¤é¤°
¡¡£¸Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Î¸áÁ°¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°Æü½ªÃÍÈæ£¹£°£¹±ß£µ£³Á¬¹â¤Î£´Ëü£±£¹£¶£¸±ß£¶£¸Á¬¤ÈÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤¬ÆüÊÆ¹ç°Õ¤Ë±è¤Ã¤Æ½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Ë¹¥·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×³ô¤¬ÂçÉý¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£´¡Á£¶·î´ü·è»»¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁ¤âÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÃÍÆ°¤¤òÉ½¤·¤ä¤¹¤¤Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ê£Ô£Ï£Ð£É£Ø¡Ë¤Î¸áÁ°¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢£´£¹¡¦£±£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤£³£°£³£·¡¦£±£±¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë½é¤á¤Æ£³£°£°£°¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÍè½µ¤Ï·è»»È¯É½¤¬°ì½ä¤·¡¢ÊÆ·ÐºÑÅý·×¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢³ô¼°Áê¾ì¤ÏÊø¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¡ÊÂç¼ê¾Ú·ô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£