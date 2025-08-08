ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î¡È¶¯¤¤½÷¡É¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¡Ä¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×ÃæÅçÊâ¡È¥¥âÃË¡É²ø±é¤Ç¥¸¥ï¥ê¿Íµ¤¾å¾ºÃæ
¡¡Á´ÏÃÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨4¡óÂæ¤Ç¡Ô´í¸±¿å°è¡Õ¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ê37¡Ë¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¹â¹»¶µ»Õ¡¦¾®Àî°¦¼Â¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤¬¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¡¦¥«¥ò¥ë¡Ê¥é¥¦¡¼¥ë¡Ë¤Ë¸Ä¿Í¼ø¶È¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡È¶ØÃÇ¤ÎÎø¡É¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤¶¤Ã¤È¤½¤ó¤ÊÏÃ¤À¡£
¡Ö¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹Filmarks¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï5ÅÀËþÅÀÃæ3.7¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤âÃå¡¹¤È¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£8·î7Æü¸½ºß¤Ç68Ëü¿Í¤È²Æ¥É¥é¥Þ¤Î¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤¬ÉñÂæ¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ë²¿¤È¤Ê¤¯¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¥ê¥¢¥¿¥¤»ëÄ°¤Ï¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤ë¡£¤À¤«¤éÇÛ¿®¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¡Ê22¡Ë¤Î±éµ»¤Ï¡ÔÁ¡ºÙ¡Õ¡Ô¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡Õ¤È¹¥É¾¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢°¦¼Â¤Î¿ÆÍ§¡¦É´¡¹»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡á¼Ì¿¿¡Ë¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤â¥Á¥é¥Û¥é¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ¯¤¯É´¡¹»Ò¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï¤Î¶¯¤¤½÷À¤À¤¬¡¢¡ÔÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½÷·Ï¤Î±éµ»¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤é¤¤¡Õ¡ÔÌò¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡Ö¥á¡¼¥¯¤â¤¤¤Ä¤â¤È¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢½é²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ï°ì½Ö¡ÔÃ¯¡©¡Õ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë´Å¤¤´éÎ©¤Á¤ÈÀ¼¤òÉõ°õ¤·¡¢É´¡¹»Ò¤òÁ´ÎÏ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ»ä¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Å¬Ìò¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Ê¤¼¤«ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¡È¶¯¤¤½÷¡É¤ò±é¤¸¤ë¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¤À¡£
Åû°æ¿¿Íý»Ò¤Î¡ÈÂÑ¤¨¤ëºÊ¡É¤â¤¤¤ÄÇúÈ¯¤¹¤ë¤«¡Ä
¡¡ÅÄÃæ¤Î¡È¶¯¤¤½÷¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯ÊüÁ÷¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê37¡Ë¼ç±é¤Î¡ÖºÇ°¦¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤·¤ª¤êÌò¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£µÈ¹â¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¡¢°æ±º¿·¡Ê50¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿·ÝÃ£¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¡ÔÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤À¤±Éâ¤¤¤Æ¤ë¡Õ¡ÔÌµÍý¤·¤Æ¤ë¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¡ØºÇ°¦¡Ù¤Î¤·¤ª¤ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÉ´¡¹»Ò¤Ï¤è¤ê¼«Á³¤Ê±éµ»¤Ç¡È¶¯¤¤½÷¡É¤âÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤Ê¤¼¤«¼ê¸·¤·¤¤¡£24Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØDestiny¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥«¥ª¥ê¤ò±é¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¤³¤¦¤¤¤¦ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢¤¤¤¤¡ª¡Õ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡È½÷Í¥¡¦ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡É¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¤¨¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¾¾ËÜ»á¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°¦Èþ¤Îº§Ìó¼Ô¡¦Àî¸¶¤ò±é¤¸¤ëÃæÅçÊâ¡Ê36¡Ë¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤ÎºÇ½é¤ÎÉ×¡¦¼¡Ïº¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£Í¥¤·¤¤¼¡Ïº¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Àî¸¶¤Ï¤Ò¤È¥¯¥»¤â¤Õ¤¿¥¯¥»¤â¤¢¤ë¿ÍÊª¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢±é¤¸¤ëÃæÅç¤Ë¤Ï¡ÔÄ«¥É¥é¤«¤é¤Î¿¶¤êÉý¤¹¤´¤¤¡Õ¡Ô¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¿Í¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢º£²ó¤Ï¥¥â¤¤¡Õ¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡ÖÃæÅç¤µ¤ó¤Î¡È¥¥âÃË¡É¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢ÉÝ¤¤±éµ»¸«¤¿¤µ¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤âÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°¦¼Â¤Î¡ÈÎ¾¿Æ¡É¤Îº£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤»±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ò¸þË§¤µ¤ó¤ÈÅû°æ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£É×¤Î¥â¥é¥Ï¥é¸ÀÆ°¤Ë¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤Çµ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëºÊ¤¬¡¢¤¤¤ÄÇúÈ¯¤¹¤ë¤«¡£Åû°æ¤µ¤ó¤ÎÂçË½¤ì±éµ»¤¬¸«¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¤Ã¤È»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¶ØÃÇ¤Î°¦¤ËÁö¤ë°¦¼Â¤È¥«¥ò¥ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤°¡Á¤ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤½¤¦¤À¡£
