ÆÜÃÎµ¤¤µ¤­¤Ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¹¤Ã¤Ô¤óSHOT¤Ë¥É¥­¥Ã¡ª¿²µ¯¤­¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌ¥¤»¤ë

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃ¦¤¤¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¸ÂÄêÈÇ¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â¸ø³«
ÄÌ¾ïÈÇ¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢Ç®³¤¥í¥±2ÆüÌÜ¤ÎÄ«¤Î¿²µ¯¤¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡ÈËÜµ¤¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ÂÄêÈÇ¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢Ìë¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃ¦¤°»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£¾È¤ì±£¤·¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤¬¡¢ÆÜÃÎµ¤¤é¤·¤¤²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿1Ëç¡£¾¯¤·âÁ¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ÈÌµ¹¤¤Ê²Ä°¦¤µ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆÜÃÎµ¤¤µ¤¤Ê ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ø¤Þ¤¿ÌÀÆü¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ï¡¢ËèÆü¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±¤¸¿Í¤ÈËèÆü²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÌÀÆü¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡É¤³¤È¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÀÆü²ñ¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Þ¤¿ÌÀÆü¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÀäÂÐ¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈËèÆü²ñ¤¨¤ë¡É¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£ËÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤Þ¤¿ÌÀÆü¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£