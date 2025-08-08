「スマホを失くした」「人の名前が思い出せない」これらの症状は単なる物忘れか、アルツハイマー病の予兆？
「最近、カギをなくしたり、スマホをなくしたりして、物忘れが増えた」「どうしてもあの人の名前を思い出すことができない」
「会話をしていると、『あれ』や『それ』といった指示語が多い」
最近覚えたばかりのことを思い出せなかったり、誰かの名前がなかなか出てこなかったり、年齢を重ねると、日常のなかで誰もがこんな経験はするだろう。
「こうしたちょっとした変化が、実は脳の働きに関する重要なサインかもしれません」と指摘するのは、著書に『科学的根拠に基づく最強のアルツハイマー病予防法』（扶桑社）を持つ、東京予防医療クリニックの森吉臣先生だ。
◆体験そのものをすべて忘れるのがアルツハイマー病
「こうした物忘れが単なる加齢によるものなのか、それともアルツハイマー病の兆候なのかを見極めることは難しいものです。しかし、アルツハイマー病の物忘れには、一つの特徴があります。アルツハイマー病と単なる物忘れの違いを知ることが、アルツハイマー病への理解を深める最初の一歩になるかもしれません。
近年の研究では、認知症の原因の7割を占めるアルツハイマー病では、単に記憶の一部が抜け落ちるのではなく、脳内の神経細胞が広範囲にわたって機能不全に陥ることが指摘されています。
特に、短期記憶を司る海馬や前頭葉がダメージを受けると、体験そのものを記憶していたことさえ忘れてしまうことがあります。つまり、アルツハイマー病かそれとも物忘れかの最初のポイントは『記憶のどの部分をなくしているのか？』ということになります。
アルツハイマー病の場合、自分が体験したことを自体全部忘れてしまうということです。たとえば、昨晩の夕食に何を食べたのかが思い出せない場合でも、通常の老化による物忘れならば、夕食を食べたこと自体は記憶にあります。物忘れでは、夕食で何のおかずを食べたことを忘れてしまっていることはあります。
ところが、アルツハイマー病の進行によって引き起こされる記憶障害では、食事をした事実そのものが欠落してしまうのです。
そのほかにも、『体験したことのヒントを与えられても思い出すことができない』『新しい出来事を記憶することができない』『現在の位置や時間の見当がつかない』といった症状があらわれるのです」（森吉臣先生）
アルツハイマー病の進行の段階には、さまざまな段階がある。
「なかでもアルツハイマー病の一歩手前という段階が『軽度認知障害』（Mild Cognitive Impairment／MCI）という状態です。MCI（軽度認知障害）は、加齢による物忘れとは異なり、かなりアルツハイマー病への準備が脳内で進行している状態です。
MCIの人は、周囲から見ても明らかな認知機能の低下はないように思われることが多いですが、本人が『以前よりも記憶があいまいになった』と感じることが増えます。
MCIの段階では、まだ日常生活に大きな支障はありません。しかし、ここで適切な対策を取らなければ、数年以内にアルツハイマー病へと進行するリスクが高まります。実際、MCIと診断された人のうち、およそ半数が5年以内にアルツハイマー病を発症すると言われています。
そこで、私が臨床の立場で活用している『MCIテスト』でチェックしてみてください。自分の脳はどれだけアルツハイマー病が進行しているのか、簡単に把握することができます。次の8項目に思い当たる症状があれば、自己申告でかまいませんので１週間ぐらいの頻度を数えてください」（森先生）
◆軽度認知障害のチェックリスト
‘韻玄遡笋魴り返すようになる「この資料、どこに送ればいいんだっけ？」と聞いた直後に、また同じ質問をしてしまう人……。心当たりはありませんか？ 忙しさのせいかと思うかもしれませんが、以前よりも頻度が増えている場合は注意が必要です。
「会話をしていると、『あれ』や『それ』といった指示語が多い」
最近覚えたばかりのことを思い出せなかったり、誰かの名前がなかなか出てこなかったり、年齢を重ねると、日常のなかで誰もがこんな経験はするだろう。
「こうしたちょっとした変化が、実は脳の働きに関する重要なサインかもしれません」と指摘するのは、著書に『科学的根拠に基づく最強のアルツハイマー病予防法』（扶桑社）を持つ、東京予防医療クリニックの森吉臣先生だ。
「こうした物忘れが単なる加齢によるものなのか、それともアルツハイマー病の兆候なのかを見極めることは難しいものです。しかし、アルツハイマー病の物忘れには、一つの特徴があります。アルツハイマー病と単なる物忘れの違いを知ることが、アルツハイマー病への理解を深める最初の一歩になるかもしれません。
近年の研究では、認知症の原因の7割を占めるアルツハイマー病では、単に記憶の一部が抜け落ちるのではなく、脳内の神経細胞が広範囲にわたって機能不全に陥ることが指摘されています。
特に、短期記憶を司る海馬や前頭葉がダメージを受けると、体験そのものを記憶していたことさえ忘れてしまうことがあります。つまり、アルツハイマー病かそれとも物忘れかの最初のポイントは『記憶のどの部分をなくしているのか？』ということになります。
アルツハイマー病の場合、自分が体験したことを自体全部忘れてしまうということです。たとえば、昨晩の夕食に何を食べたのかが思い出せない場合でも、通常の老化による物忘れならば、夕食を食べたこと自体は記憶にあります。物忘れでは、夕食で何のおかずを食べたことを忘れてしまっていることはあります。
ところが、アルツハイマー病の進行によって引き起こされる記憶障害では、食事をした事実そのものが欠落してしまうのです。
そのほかにも、『体験したことのヒントを与えられても思い出すことができない』『新しい出来事を記憶することができない』『現在の位置や時間の見当がつかない』といった症状があらわれるのです」（森吉臣先生）
アルツハイマー病の進行の段階には、さまざまな段階がある。
「なかでもアルツハイマー病の一歩手前という段階が『軽度認知障害』（Mild Cognitive Impairment／MCI）という状態です。MCI（軽度認知障害）は、加齢による物忘れとは異なり、かなりアルツハイマー病への準備が脳内で進行している状態です。
MCIの人は、周囲から見ても明らかな認知機能の低下はないように思われることが多いですが、本人が『以前よりも記憶があいまいになった』と感じることが増えます。
MCIの段階では、まだ日常生活に大きな支障はありません。しかし、ここで適切な対策を取らなければ、数年以内にアルツハイマー病へと進行するリスクが高まります。実際、MCIと診断された人のうち、およそ半数が5年以内にアルツハイマー病を発症すると言われています。
そこで、私が臨床の立場で活用している『MCIテスト』でチェックしてみてください。自分の脳はどれだけアルツハイマー病が進行しているのか、簡単に把握することができます。次の8項目に思い当たる症状があれば、自己申告でかまいませんので１週間ぐらいの頻度を数えてください」（森先生）
◆軽度認知障害のチェックリスト
‘韻玄遡笋魴り返すようになる「この資料、どこに送ればいいんだっけ？」と聞いた直後に、また同じ質問をしてしまう人……。心当たりはありませんか？ 忙しさのせいかと思うかもしれませんが、以前よりも頻度が増えている場合は注意が必要です。