「広大な土地を持つ地主＝悠々自適な資産家」は間違い!?「地主」のリアルな収入事情と悩み
2024年、Netflixオリジナルドラマ「地面師たち」が大きな話題となった。地主になりすまして売却をもちかけ、多額の代金を騙し取る不動産詐欺を行う「地面師」の犯罪を描いた作品だ。
「地主」と聞くと、広大な土地を持つ裕福な資産家というイメージを持つ人も多いかもしれない。実際、地主とはどのような人たちなのか？ また何から収入を得ているのか？
『借地の真実』（マネジメント社）などの著書を持ち、「地主の参謀」として地主専門のコンサルティングを行う松本隆宏さんと、資産税専門のコンサルティング・ファームであるタクトコンサルティングの郄木駿さんに「地主とはどのような人たちなのか」を聞いた。
二人とも地主の家系に生まれ、地主について精通している。ともすると、土地持ちで悠々自適な暮らしをしているイメージのある地主だが、必ずしも経済的に余裕があるわけではなく、地主ならではのさまざまな悩みや課題に直面しているという。
◆「地代」や「家賃」が主な収入
――地主というと田舎で広い土地を持っている地元の名士というイメージがあるのですが、そもそも「地主」とはどのような人々なのでしょうか？
郄木：一般的に「地主」を定義しようとすると、所有する土地を貸し付けて、地代収入を得る人のことを指します。江戸時代や明治時代など、先祖代々昔からの土地を引き継いできている家系が多いと思います。また、エリアは地方だけでなく、中には東京の一等地の地主さんもいます。
松本：私たちの祖父母くらいの世代が不動産を大量に買って、息子、孫へと受け継いでいる比較的新しい世代の地主もいます。割合でいうと、やはり先祖代々の土地を受け継いでいる方が多いと思います。
――地主というと「土地持ちの資産家」というイメージもあるのですが、地主はどのような収入を得ているのでしょうか？
郄木：そもそも不動産は、土地と建物に分かれます。地主で一般的に多いのは、地主が所有している土地を貸し出し、その土地を借りた借地人が自身の自宅を建てているケースですが、借地人がマンションやアパートなどを建てているケースもあります。借地人がマンションやアパートなどの収益物件を建てているケースでは自分が所有する収益物件から「家賃収入」を得ることができ、地主は土地を貸している対価として「地代」をもらうことができます。
松本：地主は、所有している土地を貸して得る「地代」や、地主自身が収益物件を建てて得る「家賃」が主な収入源と言えますね。実際には資産はあっても流動資金が少なく、経営に悩むことも多いです。
私も地主家系の長男で、地主に共通する悩みを多く見てきました。地主の家系は「守る意識」が非常に強く、外部の情報を警戒しすぎる傾向があります。そのため、専門家のアドバイスを受けずに問題を抱え込んでしまうケースが多いですね。
郄木：「誰々が騙されて財産を失った」といった失敗談が広まりやすいので、慎重にならざるを得ないのでしょうね。実際に相続争いで泥沼化したケースや、不動産投資に失敗した話も少なくありません。
親が亡くなると兄弟間の関係も変化します。結婚して配偶者が加わると、それぞれの家庭の経済的な価値観が違うため、主張の衝突も起こりやすい。結果として、遺産分割や資産運用においてトラブルが発生しやすくなります。
――具体的に、どのようなトラブルが多いのでしょうか？
郄木: 昔は原野商法といって、「この土地は将来開発されるから値上がりする」と言われて購入し、今も更地のままのケースもあります。私の顧客の中にも、過去にそのような土地を購入してしまい、現在も北海道や富士山麓の土地を持っている方もいますが、ほとんど活用されていません。
