お笑いコンビ、ナインティナイン岡村隆史（55）が、7日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に出演。高倉健さんにまつわる思い出を明かした。

岡村はオープニングトークで、高須クリニック高須克弥院長との会食を報告。2人の間での約束が実現した形で「約束守る人ってかっこええなと思って」と語った。

続けて「約束を守る人」について「高倉健さんも昔（日本）アカデミー賞で一緒になった時、ちょっと会話したんですけど。その時に『いつか一緒にお仕事しましょうね』って言ってくれはった」と健さんとのやりとりを回想。「ありがとうございますって言うたんですけど、その時に高倉健さんは『冗談じゃなくてよ？』って言わはった」と振り返った。

岡村は「僕らはバラエティーの人間やから、そんなことはないやろなと思ったんですけど」と半信半疑だったが、「『あなたへ』っていう作品で、最後高倉健さんに呼んでいただいて。別に僕がブッキングされるような作品ではないんですよ。でも多分…」と健さんの推薦があったと推察。矢部浩之も「間違いなく言ってくれた。高倉健さんが」とうなずくと、岡村は「高倉健さんが『ここは岡村くんで』って言うてくれたと思うんですけども。約束をしてくれたから、約束を守ってくれてはるんやと思って」と感激した。

撮影現場の思い出も語り「別に僕なんか演技うまいわけでもなんでもないしガチガチやったけど、あの時も（健さんが）『いい芝居するね〜』って言ってドカンと笑い起きて。一気に緊張ほぐしてくれはって」と感謝。改めて「大人の人間って、約束を守るとか責任を果たすとか、そういうことなんかなと思いながら」と懐かしんでいた。