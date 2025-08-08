ºåµÞ¸òÄÌ¼Ò¡¢¡Ö89¤Þ¤Ä¤ê¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇºÇÂç2Ëü±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛ
ºåµÞ¸òÄÌ¼Ò¤Ï¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°Î¹¹Ô¤ÎÁ´¹ñ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö89¡Ê¥Ï¥ó¥¥å¡¼¡Ë¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò8·î9Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¥¦¥§¥Ö¸ÂÄê¤Î³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÎ¹¹ÔÂå¶â¤Ë±þ¤¸¤Æ1,000±ß¤«¤é20,000±ß¤Þ¤Ç¤Î6¼ïÎàÍÑ°Õ¤·¡¢ÍøÍÑÁí³Û8,900Ëü±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤ÇÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¦¡£ÂÐ¾Ý¤Ï5,000±ß°Ê¾å¤Î¹ñÆâ¡¦³¤³°¥Ä¥¢¡¼¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÊJRÍøÍÑ¥×¥é¥ó¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ç¡¢½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï12·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¡£¹ñÆâÆüµ¢¤ê¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸Â¤ê9·î1Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¥¯¡¼¥Ý¥ó¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï8·î9Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¶â³Û¤¢¤¿¤ê1¿Í1Ëç¤Þ¤Ç¡£Åº¾è°÷Æ±¹Ô¥Ä¥¢¡¼¤Î¤Û¤«¥Õ¥ê¡¼¥×¥é¥ó¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤·¡¢44ÅÔÆ»ÉÜ¸©È¯Ãå¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ·¤¨¤ë¡£