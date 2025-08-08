134¡¢¡ÖHOTEL134³ùÁÒ¡×¤ò¼·Î¤¥öÉÍ¤Ë8·î1Æü³«¶È
134¤Ï¡¢¡ÖHOTEL134³ùÁÒ¡×¤ò8·î1Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
µÒ¼¼¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É¤ò2ÂæÈ÷¤¨¤¿¥ï¥¤¥É¥Ä¥¤¥ó¤Î3¥¿¥¤¥×Á´6¼¼¡£Á´¼¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Æ¥é¥¹¤È¥ê¥â¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¼¼Æâ¤ÏÎ®ÌÚ¤ä¥ê¥Í¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³ÁÇºà¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤ÏDHC¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò¡¢¥Ð¥¹¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¥Ü¥¿¥Ë¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö¥«¥ê¥Æ¡¦¥¨¡¦¥×¥ê¡×¤Î¹ÈÃã2¼ïÎà¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£´ÛÆâ¤Ë¤ÏÌµ¿Í¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀß¤±¡¢ÈóÀÜ¿¨¤Ç¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¨¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¼·Î¤¥¬ÉÍ±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡£