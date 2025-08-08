¡Ö5Æü´Ö¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç600Ëü±ß¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡×²ø¤·¤¹¤®¤ë¡È°¦¿Í·ÀÌó¡ÉDM¡¡´Ú¹ñÎø¥ê¥¢½Ð±é½÷À¤¬ÀïØË
´Ú¹ñÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤ÏAOLO¡Ù10´ü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥è¥ó¥¹¥¯¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¡¢ ¡È°¦¿Í·ÀÌó¡É¤È¤â¼è¤ì¤ëÆâÍÆ¤ÎDM¤ò»¯¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø»ä¤ÏSOLO¡Ù½Ð±é½÷À¡¢ÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ÇÍºá
¥è¥ó¥¹¥¯¤Ï8·î7Æü¡¢¡Ö»ä¤ÎÂ¡´ï¤Ç¤âÇä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ð¤Ã¤«¤êÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡ÄÀµÄ¾¡¢ÉÝ¤¤¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¡£Ê»¤»¤Æ¡¢DM¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ñ»º²È¤È¤Î¡ÈÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¡É¤òÃç²ð¤¹¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡ÖÅö¼Ò¤ÎVIP¸ÜµÒ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5Æü´Ö¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç6000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó600Ëü±ß¡Ë¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È°¦¿ÍÊç½¸¡É¤òÆ÷¤ï¤»¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¥è¥ó¥¹¥¯¤Ï¸øÌ³°÷¤Ç¡¢¡Ø»ä¤ÏSOLO¡ÙÂè10´ü¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¸ÅÉ÷¤Ê²¾Ì¾¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£