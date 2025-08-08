市川團十郎、ハワイで“打ち上げられたウチの子”公開！ 「かわいいおふたり」「いるかのようですね」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは8月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。“打ち上げられたウチの子”の写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】市川團十郎の“打ち上げられたウチの子”
ファンからは「吹き出しちゃいました」「爆笑 さいこー！！！！」「かわいいおふたり」「いるかのようですね」「とっても気持ちよさそうですね〜」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「吹き出しちゃいました」團十郎さんは「打ち上げられたウチの子」とつづり、1枚の写真を投稿。アメリカ・ハワイの海辺に“打ち上げられた”ように寝そべる娘と息子の姿を披露しました。広大な海をバックに小さく写る子どもたちが、とてもかわいらしいです。
「勸玄とツーショット」も公開同日、自身のInstagramも更新した團十郎さん。「家族旅行 勸玄とツーショット」とつづり、海に入る團十郎さんと息子のツーショットを公開しました。息子を抱くような姿に見えるのが、とてもほほ笑ましいです。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
