歌舞伎役者の市川團十郎さんは8月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。“打ち上げられたウチの子”の写真を公開し、反響を呼んでいます。

「吹き出しちゃいました」

團十郎さんは「打ち上げられたウチの子」とつづり、1枚の写真を投稿。アメリカ・ハワイの海辺に“打ち上げられた”ように寝そべる娘と息子の姿を披露しました。広大な海をバックに小さく写る子どもたちが、とてもかわいらしいです。

ファンからは「吹き出しちゃいました」「爆笑　さいこー！！！！」「かわいいおふたり」「いるかのようですね」「とっても気持ちよさそうですね〜」などの声が寄せられました。

「勸玄とツーショット」も公開

同日、自身のInstagramも更新した團十郎さん。「家族旅行　勸玄とツーショット」とつづり、海に入る團十郎さんと息子のツーショットを公開しました。息子を抱くような姿に見えるのが、とてもほほ笑ましいです。今後もすてきな投稿を期待したいですね。

(文:堀井 ユウ)