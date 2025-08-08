広陵高校は８日、公式ホームページを更新。「本校硬式野球部をめぐるＳＮＳ上の事案について」として文章を掲載した。「本校硬式野球部の元部員が監督とコーチ、一部の部員から令和５年に暴力や暴言を受けたとする情報が、ＳＮＳ上で取り上げられています。その件についての経緯及び現在の状況について、添付記事をご覧ください」としてファイルを添付した。

広陵は第１０７回全国高校野球選手権大会に出場。７日の１回戦で旭川志峯（北北海道）に３−１で勝ち、２回戦に進んだ。

添付記事の全文は以下の通り。

令和７年８月７日

広陵高等学校

本校硬式野球部をめぐるＳＮＳ上の事案について

平素は本校及び本校硬式野球部の活動に多大なるご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

本校硬式野球部の元部員が監督とコーチ、一部の部員から令和５年に暴力や暴言を受けたとする情報が、ＳＮＳ上で取り上げられています。

当該事案につきましては、令和６年３月に本校が元部員から被害の申告を受けたものです。指摘を受けた本校は、関係者から聴取を行い、事実関係の調査を実施しましたが、指摘された事項は確認できませんでした。また、元部員から、令和７年２月、一般財団法人広島県高等学校野球連盟（広島県高野連）と公益財団法人日本高等学校野球連盟（日本高野連）に情報提供がありました。連絡を受けた本校は、さらに部員全員及び職員から聴取を行い、事実関係の調査を実施しましたが、指摘された事項は確認できませんでした。

その後、元部員の保護者の方からの要望に応じ、本校は６月、文部科学省の定めるガイドラインに従って、本校及び関係者と利害関係のない調査委員のみで構成された第三者委員会を設置し、現在調査を進めていただいております。

以上、ご報告申し上げます。