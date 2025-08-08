ジャッキー・チェンが、『ベスト・キッド』シリーズ最新作『ベスト・キッド：レジェンズ』を提げて来日を果たすことが分かった。

ジャッキーは日本の映画公開初日の8月29日（金）と翌8月30日（土）の2日間、なんと11回もの舞台挨拶を行う予定。ハリウッドの映画俳優の初日舞台挨拶としてこれは最多。

ジャッキー・チェンに会える舞台挨拶情報は次のとおり。

【日程】 8月29日（金）、30日（土）

【登壇者】 ジャッキー・チェン（予定・敬称略）

【場所】 ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場／TOHOシネマズ 日本橋／TOHOシネマズ 新宿／TOHOシネマズ 六本木ヒルズ／TOHOシネマズ 日比谷 計５劇場、全11回

【チケット販売方法】 チケットぴあ

先行抽選販売・プレリザーブ申込受付期間: 8月8日（金）8:00～8月21日（木）11:00

【チケット料金】 2,500円（税込）均一

※プレミアボックスシート他、一部追加料金あり ※別途各種手数料あり

詳細：

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ジャッキーチェンの来日を記念して、シリーズの軌跡を凝縮したレガシー映像が公開。1984年のオリジナル版から始まった伝説の系譜が、時を超えて現在へと受け継がれていく様子が描かれている。ジャッキー・チェン演じるミスター・ハンの「人生に失望した時、立ち直れるかは自分次第だ」という名言から、ダニエルが空手を通じて自らの弱さと向き合い、成長していく姿が映し出され、師であるミヤギ先生の数々の名言も登場。ミヤギの教えは、ダニエルだけでなく、世代を超えた多くの心に今なお息づいていることが伝わってくる。

新たなるレジェンドが誕生する。『ベスト・キッド：レジェンズ』は2025年8月29日、日本公開。