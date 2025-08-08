バスケットボールをこよなく愛する俳優の満島真之介が８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にスタジオ生出演した。

番組では５日にサウジアラビアで開幕したバスケットボールのアジアカップを特集した。２０２８年ロス五輪へ向け重要な大会。男子日本代表はイラン、シリア、グアムとグループＢで戦う。６日に５４年ぶりアジアの頂点へ世界ランク２１位の日本は同７１位のシリアに９９―６８で勝利した。日本は８日にイラン（同２８位）と対戦する。

スタジオでイラン戦へ熱く日本代表を解説する満島について司会を務める羽鳥慎一アナウンサーがこの日、演奏会のため欠席した金曜コメンテーターのバイオリニストの廣津留すみれさんに代わって出演した前大津市長で弁護士の越直美氏へ「越さん初めてですね？満島さんの解説。俳優がなぜ解説をしているのか？ここに来た時、満島さんは解説者です」と説明した。

これに満島も「そうです。何でも聞いてください！すべて答えられますんで」と笑顔で訴えていた。