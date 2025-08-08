国民的人気ドラマに12年間出演した“天才子役”の今。本人がつづる当時の苦労「ぶっちゃけ無茶だった」
橋田壽賀子脚本の人気長寿ドラマシリーズ『渡る世間は鬼ばかり』（TBS系）で、“加津ちゃん”こと野々下加津役を演じていた宇野なおみさん（35歳）。かつて“天才子役”と呼ばれた宇野さんは現在、フリーライターとして活動中です。
子役として過ごしたあの頃、渡鬼シリーズ終了後の歩み、そして現在にいたるまで--当時は語れなかったことも含めて、宇野さんが“今だからこそ”綴るエッセイ連載です（以下、宇野さんの寄稿）。
◆「渡鬼」には10歳から12年間レギュラー出演
たった数メートル走ったことが、私の運命を大きく変えました。
皆さま、ご機嫌よう、初めまして。宇野なおみと申します。元子役で、『渡る世間は鬼ばかり』という作品に10歳から12年間、レギュラー出演していました。
現在は主にライターとして歌舞伎のことを書いたり、声優さんや俳優さんにインタビューしたり、名探偵コナンのことを取材したりしています。加えて自分のYouTube運営、通訳・翻訳などが主な活動ですね。主なこと多いな。
さて、今回は「エッセイスト」として、連載を持たせていただくことになりました！ 大変うれしくて小躍りしております。まずは皆さんが知ってくださっている、「渡鬼」出演のことからお話したいと思います。
◆ひょんなことから決まった「渡鬼」出演
どうやって出演が決まったの？ とよく聞かれるんですが、そもそもは劇場の稽古場で数メートル走ったことが事の始まりです。
私はお芝居をやってみたい！と小学1年生で劇団に入りました。ある時、舞台版『おしん』のおしん役のオーディションを受け、その帰り際。帰り支度をした私に、渡鬼のプロデューサーでもある石井ふく子先生から、「私のところに走って抱きついてみて」と指示されました。もうオーディションは終わったのに。石井先生自らが仰ったのでとてもびっくりし、戸惑ったことを覚えています。
実行した結果、どうやら石井先生が私に手ごたえを感じてくださったようです。おしん役に決まり、98年5月・9月と出演。9歳のことでした。それがきっかけで「加津」役の候補に上がり、決まったそうです。大規模なオーディションで何千人から選ばれた！ とかではなかったんですよ。
しかも、当初、出番はシリーズ最後にほんのちょこっとの予定だったとか。結果、なぜか12年。出演しはじめたころ、『渡鬼』の視聴率は25％〜29％ほど。国民的ドラマと言って差し支えない状況でした。
私は人生初のテレビ出演。何しろ10歳だったことと、生来なんだか変な人間のため、とにかく実感ゼロ、のんきそのものでした。
同時期にメインキャスト・のの子役を演じていたスタジオジブリ作品『ホーホケキョ となりの山田くん』の公開が控えていたので記者会見やこまごまとした取材などが始まっていて。
新たな仕事の広がりにワクワクはありましたが、本当に事の重大さが分かっていなかった。今だったら、当時の己の背中に定規を突っ込んで、襟を正しておきたい。天衣無縫も大概にせえよというありさまでした。
◆出演2話目で渡鬼の洗礼を受ける
最初の登場シーンは第4シリーズ38話、 ラストワンシーンだけ。今でもはっきり覚えています。ラーメン屋さん「幸楽」のドアを開け、自分の離婚した父親を探しに来る、それだけの出番でした。
初めてリハーサルと本読みに参加した時は泉ピン子さんや角野卓造さんたち、『おしん』で共演していた方もいらしたのに恥ずかしくて顔が上げられませんでした。初々しい。
なんとか終わった初本読み。その後、39話の台本を受け取りました。台本は1話ごとに色が違っていて、並べるとカラフルで楽しかったものです。最初にもらったのはぶどう色で、次が水色の表紙。これは明確に覚えています。
