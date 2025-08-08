NHK『あんぱん』神回だったプロポーズ場面から『虎に翼』キスシーンを連想したワケ
戦後になった『あんぱん』（NHK総合）では、主人公・若松のぶ（今田美桜）と夫婦になる柳井嵩（北村匠海）が、やっと告白、プロポーズできた。
視聴者が待ち望んだ告白場面からプロポーズ場面まで感動が持続。特にプロポーズ編となる室内場面は、神回と呼ぶべき放送回だった。
男性俳優の演技を独自視点で分析する“イケメン・サーチャー”こと、コラムニスト・加賀谷健が、嵩役の北村匠海や朝ドラが描くキスシーンに注目しながら、本作神回を解説する。
◆物理的な距離を縮めるまで
今田美桜主演の朝ドラ『あんぱん』は、今田演じる主人公・若松のぶと柳井嵩（北村匠海）が物理的な距離を縮めるまで、かなり時間をかけてじっくりその関係性を描いている。
東京から高知に越してきた都会的な嵩と地元で「はちきん」と呼ばれるほど元気なのぶは、幼なじみ。引っ込み思案で繊細な性格の嵩が同級生からいじめられるものなら、いつものぶがすっとんできて助ける。小さい頃から嵩はのぶに淡い恋心を寄せた。
でもなかなか自分の気持ちを伝えられない。なかなかどころか、戦中になり、紆余曲折を経てやっと戦後に告白、さらにはプロポーズする。いや、戦後になってもすぐに告白するわけでもなく、嵩はただただ、のぶとの物理的な距離を慈しみ、あわあわして傍観するだけだった。
◆気持ちを伝える第85回
第13週第65回、戦後ののぶは速記の勉強に励んだことをきっかけに、高知新報の記者として採用される。採用を報告しようと実家に走る場面。その走りを下手から上手へカメラがフォローする。
躍動感あふれるショットからカットが替わる。引きの画面。前景を走るのぶが下手からフレームアウト。後景には嵩と東京芸術高等学校時代の同級生・辛島健太郎（高橋文哉）が座っている。嵩が目の前を走っていくのぶを目で追う。
健太郎が「追いかけんでよかと？」と聞くと嵩は「俺はのぶちゃんが元気ならそれでいいんだ」とのんきに答えて一人、感慨に耽る（北村匠海がちょっと身体をのけぞらせる微動がいい）。こういうときにさっと駆けつけたらいいのになぁ。とも思うのだが、嵩なりに気持ちを温めている。
結果的に嵩がのぶにやっと気持ちを伝えて告白するのが、第17週第85回。子ども時代から実に85話も要した。
◆告白からプロポーズ編神回へ感動が持続
第85回は感動的だった。上京して代議士の下で働くのぶの元に嵩が高知から会いにくる。のぶが見つめる路地の先、荷物を手にした嵩が立っている。この路地で告白した嵩はのぶと抱き合う。紆余曲折を経て、物理的な距離を超えて、二人が心を一つにした瞬間である。
さらに感動的なのが、第18週第88回のプロポーズ場面。のぶが代議士に借りる一室で嵩と向き合う。カメラは二人を引きの位置（フルショット）から捉える。告白を経て嵩はのぶをいかに愛しているか伝える。
そして「僕が幸せにします」から溜めて、「結婚してください」とプロポーズ。のぶはぼろぼろ涙を流して笑顔で「不束者ですけんど、よろしゅうお願いします」と返答。あぁ、やっとこの瞬間がきた。と、この瞬間を噛み締める嵩の右目からもさっと涙が。最初引きの位置に置かれたカメラが、気付けば二人のアップを写して、その美しい涙を捉えている。
嵩らしい微動で顎を前に出したりして「うん」とソフトに発する。この涙、この微動が極まる瞬間こそ神回に相応しい。告白からプロポーズ編神回へ感動が持続する。
◆朝ドラが描く戦後のキスシーン
プロポーズ編まで随分長い時間がかかったが、こんな美しい場面を見せられたらそりゃたまらんよ。ぎこちない関係性なりに確かな愛を育むのぶと嵩を見て、2024年に放送され大きな話題になった朝ドラ『虎に翼』（NHK総合）のある場面をふと思い出した。
