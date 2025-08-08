¡ÖPROPLICA ÆüÎØÅá¡ÊãÞÌçÃº¼£Ïº¡ËÎû¹ö°É¼÷Ïº¤ÎÄ×ver.¡×¤¬³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ15¡óOFF¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢BANDAI SPIRITS¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë¡ÖPROPLICA ÆüÎØÅá¡ÊãÞÌçÃº¼£Ïº¡ËÎû¹ö°É¼÷Ïº¤ÎÄ×ver.¡×¤ò»²¹Í²Á³Ê¤«¤é15¡ó¥ª¥Õ¤Î16,677±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤è¤ê¡¢±êÃì¡¦Îû¹ö°É¼÷Ïº¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÄ×¤Î¤Ä¤¤¤¿ãÞÌçÃº¼£Ïº¤Î¿·¤¿¤ÊÆüÎØÅá¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥»¥ê¥Õ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ìµ¸Â¾ëÀïÆ®»þ¤ÎBGM¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦ËÜÂÎ
¡¦ÀìÍÑ¾ä
¡¦ÀìÍÑÂæºÂ°ì¼°
¡¦PROPLICA ÆüÎØÅá¡ÊãÞÌçÃº¼£Ïº¡ËÎû¹ö°É¼÷Ïº¤ÎÄ×ver.²òÀâ½ñ
¡ÎÅÅÃÓ¡Ï
Ã±4ÅÅÃÓ¡ß2¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë
Åá¿È¤Î¿ÏÊ¸¤âºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÉ½¸½
¾ä¤¬ÉÕÂ°¤·Ç¼Åá¡¢È´Åá¤¬²ÄÇ½
¡Ö¥Ò¥Î¥«¥ß¿À³Ú¡×¤â¼ýÏ¿¡£¥»¥ê¥Õ¡¦BGM¤È¹ç¤ï¤»¤ÆºîÃæ¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
Îû¹ö°É¼÷Ïº¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÄ×¤ä¡¢µ´¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤Î¤ß¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖÌÇ¡×¤Î»ú¤âÂ¤·Á¡¦ºÌ¿§¶¦¤ËÃúÇ«¤ËºÆ¸½
(C) ¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
¢¨Îû¤Ï¡Ö²Ð¡×¡Ü¡ÖÅì¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï²°Æâ¤Ç³Ú¤·¤à¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£²°³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£