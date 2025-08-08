「子ども会の役員、どうしよう…」HSPママを襲う不安と緊張のリアル【ママリ】

自分が「HSP気質」だと感じている、つっちさん。ある日、子ども会の役員を決めることに…。新5・6年生の保護者の中から、5名が選出されます。絶対に役員をやりたくない つっちさんは…。HSP気質を持つ つっちさんが、人間関係を通して感じたことをつづる体験談。つっち(@tucchigram)さんが描く、『私はきっとHSP』をダイジェスト版でごらんください。

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

今年は該当者全員が役員に決定…

子ども会の役員決めをするために、集会所を訪れた つっちさん。「ジャンケンで決めることになるだろう」と予想し、意気込んでいました。しかし、今年は該当者全員が役員に決まってしまいます…。

役職決めで緊張…！

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

会長は立候補の人がいたため、あっさりと決まりました。つっちさんが狙うのは、副会長のポジション。勢いあまって、つい、食い気味に手を挙げてしまいます…。

恥ずかしい…けど希望の役職をGET！

©tucchigram

©tucchigram

©tucchigram

子ども会の副会長を担うこととなった つっちさん。役員決めのエピソードだけでも、HSPの特性がいくつも描かれていますね。



この漫画作品の最後に著者・つっちさんは、「HSPは病気ではない」と前置きしつつ、「自分の個性としてうまく付き合っていきたい」とつづっています。また、「同じHSP気質の人たちに共感してもらい、心が軽くなれば」と締めくくっています。



HSP気質に限らず、自分の性格と折り合いをつけながら日々の生活を送ることは、とても大切ですね。改めて、自分自身へ目を向けることの大切さに気づかせてくれる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）