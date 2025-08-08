グレカーレの『本質』を見極めた新エントリーモデル

マセラティ・ジャパンは8月7日、ミドルサイズSUV『グレカーレ』に、基本性能と美しいデザインはそのままに、1000万円を下回る価格を実現した新たなエントリーグレード『グレカーレ・エッセンツァ（Grecale Essenza）』を追加、9月より受注を開始する。

『エッセンツァ』とは、イタリア語で『本質・真髄』を意味する言葉で、その名が表すとおり『グレカーレ』の魅力の本質を凝縮したグレードとなっている。



マセラティ・グレカーレ・エッセンツァ マセラティ・ジャパン

これまでのエントリーグレードで採用してきた『フルプレミアムレザー』、『シートヒーター』、『アンビエントライト』などの装備を残しながら、990万円（税込）の車両本体価格を実現した。

『グレカーレ・エッセンツァ』のボディカラーには、標準となるソリッドペイントの『ビアンコ』に加えて、3色のメタリックペイント『グリージョ・ラバ』、『ビアンコ・アストロ』、『ネロ・テンペスタ』をオプション設定（21万円）する。このシンプルで洗練された選択肢も『グレカーレ・エッセンツァ』の特徴といえるだろう。

マセラティ・グレカーレ・エッセンツァのスペック

全長：4845mm

全幅：2163mm（ドアミラー含む）

全高：1670mm

ホイールベース：2900mm

前トレッド：1620mm

後トレッド：1695mm

前オーバーハング：942mm

後ろオーバーハング：1007mm

最小回転半径：6.2m

トランク容量：535L

燃料タンク容量：64L

車両総重量：2165kg



エンジン：直列4気筒 2.0L

ボア：84mm

ストローク：90mm

圧縮比：9:5:1

最高出力：300ps/5750rpm

最大トルク：45.9kg-m/2000rpm

トランスミッション：8速AT

最高速度：240km/h

0-100km/h加速：5.6秒

ハンドル位置：右・左（受注生産）

ボディカラー：ビアンコ

インテリアカラー：ブラック＆グレー



マセラティ・グレカーレ・エッセンツァ マセラティ・ジャパン