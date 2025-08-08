【本質を凝縮】マセラティ・グレカーレに1000万円を下回るエントリーモデル『エッセンツァ』追加
グレカーレの『本質』を見極めた新エントリーモデル
マセラティ・ジャパンは8月7日、ミドルサイズSUV『グレカーレ』に、基本性能と美しいデザインはそのままに、1000万円を下回る価格を実現した新たなエントリーグレード『グレカーレ・エッセンツァ（Grecale Essenza）』を追加、9月より受注を開始する。
『エッセンツァ』とは、イタリア語で『本質・真髄』を意味する言葉で、その名が表すとおり『グレカーレ』の魅力の本質を凝縮したグレードとなっている。
これまでのエントリーグレードで採用してきた『フルプレミアムレザー』、『シートヒーター』、『アンビエントライト』などの装備を残しながら、990万円（税込）の車両本体価格を実現した。
『グレカーレ・エッセンツァ』のボディカラーには、標準となるソリッドペイントの『ビアンコ』に加えて、3色のメタリックペイント『グリージョ・ラバ』、『ビアンコ・アストロ』、『ネロ・テンペスタ』をオプション設定（21万円）する。このシンプルで洗練された選択肢も『グレカーレ・エッセンツァ』の特徴といえるだろう。
マセラティ・グレカーレ・エッセンツァのスペック
全長：4845mm
全幅：2163mm（ドアミラー含む）
全高：1670mm
ホイールベース：2900mm
前トレッド：1620mm
後トレッド：1695mm
前オーバーハング：942mm
後ろオーバーハング：1007mm
最小回転半径：6.2m
トランク容量：535L
燃料タンク容量：64L
車両総重量：2165kg
エンジン：直列4気筒 2.0L
ボア：84mm
ストローク：90mm
圧縮比：9:5:1
最高出力：300ps/5750rpm
最大トルク：45.9kg-m/2000rpm
トランスミッション：8速AT
最高速度：240km/h
0-100km/h加速：5.6秒
ハンドル位置：右・左（受注生産）
ボディカラー：ビアンコ
インテリアカラー：ブラック＆グレー
