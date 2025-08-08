歌手の木村カエラ（40）が8日、自身のインスタグラムを更新。死去した祖母への思いをつづった。

木村は「少し前に、大好きなおばあちゃんが90歳で天国に行きました」と報告。ヒナギクの写真を投稿し、「わたしはおばあちゃんのこと、お母さんってよんでて、小さい頃から、共働きの両親の代わりにたくさんお世話をしてくれたから、本当にいつも近くにいて、すっごく可愛がってもらってました」と明かした。

また「電話に出れなかった時の留守電を大切にとってあって、 携帯に残っています。何度も聞き直すその声。かえちゃんげんき？この間テレビに出てたね。元気かな？って思って連絡したよ。体にだけは気をつけてね。またね」と留守電のメッセージを振り返り、「また会えるかな。さみしいです。大切な人をなくすと、あの時や、この時の後悔がたくさん生まれます。だからこそこうして生きよう。そう思います」と続けた。

そして「いつまでもお母さんの自慢できる孫でいれるように。この投稿で、また自分を受け入れて、前を向いて歩こう。そう思います。一つ一つ。今日もいい日になりますように。前を向いて歩こう」と記した。