¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ß¤¿¡Á¤¤¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊæÀî²Ì²»¡Ê39¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡¦¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Ç¤Î¡È¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â±ß»û¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡Á¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç°ì¸®ÌÜ¤Ï0±ßñ»Ò¤Î¤ªÅ¹¤Ø¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Çò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡¦¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö1ÇÕ¥É¥ê¥ó¥¯Íê¤à¤È1¿ÍÁ°¤Îñ»Ò¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÎÁ¶â¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ªÅ¹¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ëñ»Ò¿©¤Ù¤¿¤è¡Áñ»Ò½è¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¡cash¡¡only¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ß¤¿¡Á¤¤¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¡Ö¡Áñ»Ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡Á¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¾Ð´é¤¬Ä¶²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö²Ì²»¤µ¤ó¡Áº£Æü¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊæÀî¤Ï¸½ºß¡¢ABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖABEMA¡¡Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
¡¡¼ñÌ£¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ¡£»ñ³Ê¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¡£·ì±Õ·¿¤ÏA¡£