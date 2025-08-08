¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û²Ö´¬ÅìOBº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸åÇÚ¤ò±þ±ç¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤È1²óÀï¶þ»Ø¤Î¹¥¥«¡¼¥É
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè4Æü¡¡1²óÀï¡¡²Ö´¬Åì¡½ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡Ê2025Ç¯8·î8Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÃË¤¬¡¢¸åÇÚ¤Î±þ±ç¤Î¤¿¤á¤ËÀ»ÃÏ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÊì¹»¡¦²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÎÝÂ¦ÆâÌîÀÊ¤Ç´ÑÀï¡£1²óÀï¶þ»Ø¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁªÈ´Âç²ñ½àÍ¥¾¡¹»¤ÎÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤È¤ÎÂ©µÍ¤Þ¤ëÀÜÀï¤ò¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¤Î¹â¹»ÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ï3Ç¯»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤Ê¤¬¤é¤âÄÌ»»16ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï52»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦269¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£