◇第107回全国高校野球選手権第4日 1回戦 智弁和歌山 ― 花巻東（2025年8月8日 甲子園）

第1試合は今春の選抜準優勝で2年連続28回目出場の智弁和歌山と、選抜8強で3年連続13回目出場の花巻東（岩手）という1回戦屈指の好カードとなった。5回を終えて花巻東が3―1とリードしている。

1回表に智弁和歌山が先制した。花巻東の先発左腕・萬谷堅心（2年）に対し、1番・藤田一波（3年）が左前打で出塁。犠打で二塁へ送り、2死後に4番・福元聖矢（3年）が内角へのチェンジアップを捉えて右翼線へ適時二塁打を放った。

その裏、花巻東も智弁和歌山の先発右腕・渡辺颯人（3年）を攻め、1番・高間木颯我（3年）、2番・佐藤謙成（3年）の連打と犠打で1死二、三塁。巨人・古城茂幸コーチを父に持つ注目の4番・古城大翔（2年）の遊ゴロが野選となり、1―1の同点。さらに1死一、三塁から5番・赤間史弥（2年）の左犠飛で2―1と勝ち越した。

花巻東の萬谷は2回以降も毎回得点圏に走者を背負ったが、スライダーなど変化球主体に後続を抑えて無失点。5回無死一、二塁のピンチも、先制打を許した福元を高め直球で空振り三振に仕留めた。その裏、相手失策絡みの2死三塁から3番・新田光志朗（3年）の中前適時打で3点目を挙げた。

過去の和歌山対岩手の甲子園成績は和歌山の4戦全勝。花巻東も22年選抜で市和歌山に4―5で敗れているが、勝てば県勢初勝利となる。