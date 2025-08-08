「東京ばな奈くまッス。」のポーチが可愛すぎる...！旅行のお土産にも良さそう。《羽田空港限定》

グレープストーンは、東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」から、『空とぶ東京ばな奈くまッス。はちみつバナナ味、「見ぃつけたっ」ポーチセット』を、2025年8月8日から31日まで羽田空港限定で販売します。

パッケージと同じ柄のポーチは実用性もばっちり

"羽田空港から飛んできた、子熊印のはちみつ便"がテーマで、はちみつバナナ味のクリームがたっぷりと入った子熊顔の「空とぶ東京ばな奈くまッス。」に、パッケージと同じ柄の「くまッスポーチ」のセットが登場します。

はちみつボトルと一緒に空を飛ぶ、羽田空港らしいデザインで、ファスナーには東京ばな奈チャームが付いています。また、ポップな東京ばな奈カラーの内ポケットを備えるなど実用的なのもうれしいですね。

参考価格は、4個入セットが1600円、8個入セットが2000円。

取扱店は、羽田空港 第1ターミナル 特選洋菓子館、羽田空港 第1ターミナル PIER5（ゲート内）、羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館（時計台3番前）、ねんりん家 羽田空港 第2ターミナルビル店。

また、通販サイト「パクとモグ −HANEDA Shopping店−」でも8月8日10時から販売します。

販売店は予告なく変更する場合や、早期完売の場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部