¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÅÄÃæË¨¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¸á¸å¤Î£Á£Î£Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡¡²Æ¥Ð¥Æµ¤Ì£¤À¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸µ¤Þ¤Ç¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥®¥ê¥·¥ã¤Î½÷¿À¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤é¤Þ¡£åºÎï¡×¡Ö²Ä°¦¤¤Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£