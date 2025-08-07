シャオミ、ランニングイベント「Xiaomi POP RUN JAPAN 2025」を9月23日に開催！今年は埼玉スタジアム2002で実施。参加者募集中
|ランニングイベント「Xiaomi POP RUN JAPAN 2025」が9月23日に開催！
小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は28日、世界のさまざまな国や地域で開催されているランニングイベント「Xiaomi POP RUN」を日本国内で2025年9月23日（火・祝）に開催するとお知らせしています。日本では昨年や一昨年の「Xiaomi POP RUN JAPAN 2024」や「Xiaomi POP RUN JAPAN 2023」に続いての3度目の開催となり、今年は日本を含む世界16の国や地域で開催されるとのこと。
Xiaomi POP RUNはランニングにおけるスマートウォッチやスマートバンドの活用方法やグループで走ることの楽しさを皆様に体験できるカジュアルなランニングイベントで、日本では今回で3回目となり、開催場所は日本のXiaomi POP RUN史上最大規模となる埼玉スタジアム2002で、アジア最大級・日本で最大のサッカー専用スタジアムの施設内をランニングコースとして走ることができる貴重な体験を提供するということです。なお、グラウンド上はランニングコース対象外となるのでご注意ください。
また元浦和レッドダイヤモンズの鈴木 啓太氏がゲスト参加し、同氏が参加者のランニングを応援したり、抽選会に参加したりと、当日イベントを盛り上げてくれるとのこと。さらに参加者の中から希望者を対象にランニング開始前に埼玉スタジアム2002のスタジアムツアーを実施し、埼玉スタジアムをホームスタジアムとする浦和レッズの選手達や歴代の日本代表選手達が使用したロッカールームやウォーミングアップルーム、緑鮮やかなピッチサイドなどを、ツアーアテンダントが楽しく案内してもらえるということです。
その他、参加者には全員にさまざまな特典が用意されており、まずは全員に「Xiaomi POP RUNオリジナル ランニングキット（Tシャツ、バッグなど）」をプレゼントするほか、Xiaomi製品が当たる抽選会に参加できたり、イベント参加者限定のXiaomi Storeで使える特別限定クーポンを配布したりするといことです。なお、スタジアムツアーの希望者多数の場合は抽選となる場合があるほか、鈴木氏の当日の実施内容については変更となる場合があり、スタジアムツアーの内容については変更となる場合があるとしています。
＜開催概要＞
イベント名称：「Xiaomi POP RUN JAPAN 2025」
開催日時：2025年9月23日（火・祝）15時30分〜18時00分（11時00分受付開始）
開催場所：埼玉スタジアム2002
〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園2丁目1
参加費 ：無料
応募方法：応募用専用Webページ（ https://moshicom.com/129369/ ）より申し込みます（※最大4名までグループでの応募が可能です）。
応募締切：2025年8月18日（月）23：59（※当落通知は8月22日（金）を目処に連絡します。）
実施内容：
・埼玉スタジアム2002スタジアムツアー（希望者／抽選制）
・オープニングイベント
・ランニング（2.5kmもしくは5kmから選択可能）
・Xiaomi製品が当たる抽選会 など
