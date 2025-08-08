『ドラゴンボールZ』デスクトップリアルマッコイに「ブルマ」の限定復刻仕様版が登場
メガハウスは、『ドラゴンボールZ』より「デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 03 ブルマ -限定復刻仕様版-」(8,580円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。
2026年1月発送予定「デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 03 ブルマ -限定復刻仕様版-」(8,580円)
『ドラゴンボールZ』より、「DESKTOP REAL McCOY(デスクトップリアルマッコイ)」シリーズの「03 ブルマ」が約10年ぶりの再登場。
独特の形をしたバイクとブルマが人気の扉絵を、脅威のクオリティで立体再現。小物の隅々に至るまで造形力を注ぎ込み、さらに、台座にはバイク本体ごと傾けて飾ることのできる新機構を搭載した、遊び心あふれる逸品となっている。
なお、こちらの商品には差し替え顔パーツは付属しない。
(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
