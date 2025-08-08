¡È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡É29ºÐ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÃÓ±ÊÉ´¹ç¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«²Æ¥³¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¥Í¡×¡ÖÈþ½÷¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃÓ±ÊÉ´¹ç¡Ê29¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«²Æ¥³¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤â¹¥¤¡©ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÈG¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¼ýÏ¿¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Î¹õ¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥¤¥ó¤Î²Æ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤æ¤Ã¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âºÇ¾åµé¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÄ¶åºÎï¤ÇÈþ¿Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥Í¡×¡Öº£Æü¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤ÊÈþ½÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓ±Ê¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë65¤ÎÄ¹¿È¡£2023SUPER GT500¤Ë»²Àï¤·¤¿Modulo¡¡Nakajima¡¡Racing¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖModulo¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢15¡Á19Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ödela¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£7·î¤«¤éTBS¡ÖG¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¡¦¿¼Ìë0¡¦55¡¢¶âÍË¡¦¿¼Ìë0¡¦43¡Ë¤ÇÌÚÍËÆü¤Î·ò¹¯¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢½ñÆ»¤Ç¡¢ÊÝ°é»Î¡¦ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë66¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB82¡¦W58¡¦H90¡£