トランプ大統領が推し進める関税政策により、多くの企業やサプライチェーンが混乱しているのはご存知の通り。Appleもその例に漏れません。

数年前から、AppleはインドでiPhoneを組み立てることで関税を抑えています。が、その製造部品は相変わらず中国産。でも、iPhoneはアメリカを代表するプロダクトですよね。

サプライチェーンに変化はなし

要はコレ「千葉県にあるのに東京ディズニーランド」とか、「長崎名物トルコライス」とか、そんな感じなわけです。「それってアメリカ製品なの？」とは思わなくもないけど、サプライチェーンは複雑ですから…。

中国への依存度が減ったかというと、そんなことはないです。

結局のところiPhone1台を作るために必要な部品は、中国にある高価かつ複雑な工場から供給されています。インドは最終的な組み立てと梱包、それから輸出を担っているというかたちです。

しかし、アメリカはインドにも50％関税を警告するなど、インド経由するサプライルートが上策とは呼べない可能性も出てきています。「アメリカで売るiPhoneは、アメリカで作るべき」ということなんでしょうけどね。

そんなタイミングで、Appleがアメリカ国内での生産拡大に向けて1000億ドルの追加投資をすると2025年8月6日に発表！ 株価もズドンと上がっており、純アメリカ製iPhoneが実現する可能性もありえる…？

