¿¹¹áÀ¡¡¢AI¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¿¹¹áÀ¡¡É¤Ë¶ì¸À¡ª¡Ö¿¹¹áÀ¡¤¬ºÇ¶á¤É¤ó¤É¤ó°ì¿ÍÊâ¤­¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×

ÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡¦¿¹¹áÀ¡¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡£
8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬AI¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¿¹¹áÀ¡¤ÎÈ¯¸À¡É¤ËÂÐ¤··ãÅÜ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¸À¤¦¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤ó¡×AI¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¿¹¹áÀ¡
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÈÁ´Éô±³¡É¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢Éâµ¤¤ä¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇº¤ß¤Ë¿À¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª¤¯¤ë´ë²è¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó²ò·è¥é¥Ü¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¿¹¤ÏÅÄÃæÈþµ×¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥«¥«¥í¥Ë·ªÃ«¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÎ¢´ë²è¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¼Â¤Ïº£²ó¡¢»öÁ°¤ËAI¤¬2¿Í¤Î¸À¤¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤É¤ì¤À¤±Èï¤é¤º¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡ÖAI¤ÈÈï¤ë¤Ê¡ª¸ÄÀÆ»¾ì¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Î´ë²è¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
1ÌäÌÜ¤Î¡ÖÈà»á¤ÎÉâµ¤ÊÊ¡Ä¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÄ¾¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¯¤â¤É¤³¤«Í¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëAI¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤¬¡ÖAI¤¬¹Í¤¨¤¿¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤è¤ê¡¢º£¤Î¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¥¥Ä¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
·ªÃ«¤â¡ÖÀÎ¤Î¿¹¤µ¤ó¤Ê¤é¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ÈAI¤¬°ìÀÎÁ°¤Î¿¹¹áÀ¡¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡É¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤³¤ì¤Ë¿¹¤Ï¡Ö¤³¤³¡Ê·ªÃ«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¤â¤·¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¢¥ë¤ÈAI¤Ç¼ã´³¤Î¡È¥º¥ì¡É¤Ï´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢2ÌäÌÜ¤Î¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç±¿Å¾¼ê¤ËÆ»°ÆÆâ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÈéÆù¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿¹¤¬AI¤Øµ¿Ìä¤òÊú¤¯Å¸³«¤Ë¡£
AI¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¿¹¹áÀ¡¤¬¸À¤¤¤½¤¦¤ÊÈéÆù¡É¤Ï¡¢
¡Ö¤¨¤Ã¡¢»ä¤¬¥Ê¥Ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¤Ë¤Ã¤³¤ê¡Ë¡¡±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ï±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¥Ê¥ÓÌò¤ò¤ªµÒ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¡È¥¿¥¯¥·¡¼¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ÈÁê¾è¤ê¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö»ä¡¢¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¿Å¾¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¤Í♡¡×
¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¿¹¤Ï¡Ö¸À¤¦¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤ó¡×¤È»×¤ï¤ºÈý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë·ªÃ«¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ªÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÇú¾Ð¡£
¿¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¤´Ö¤Î¿Í¤¬»×¤¦¡È¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¿¹¹áÀ¡¡É¡×¡Ö¿¹¹áÀ¡¤¬¤É¤ó¤É¤ó°ì¿ÍÊâ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¡ÈAI¿¹¹áÀ¡¡É¤Ø¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£