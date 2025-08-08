¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢¶ìÇº¤Î»þ´ü¤ò·Ð¤Æ½÷Í¥·ÑÂ³¤ò·è°Õ¤·¤¿Å¾µ¡¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡×
¡ü¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î½÷À¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼Í¥¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¶Ã¤¡õ´î¤Ó
ºòÇ¯2¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯4·î´ü¤Ë¤âÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¼ãºÚ¡£±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù(8·î8Æü¸ø³«)¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥¾¡¼¥é¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¤Î¿áÂØ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ËÜºî»²²Ã¤Î¿´¶¤ä¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¡»£±Æ:²ÃÆ£Àé²í
µð¾¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾Ï¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î½÷À¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢ÈëÌ©¹©ºî¤ÎÀìÌç²È¥¾¡¼¥é¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥ÈÌò¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³¦¤Î½÷²¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥¾¡¼¥é¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥ÈÌò¤Ç±Ç²è¤Î¿áÂØ¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦Âçºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡Ø»ä!? ¤É¤¦¤·¤Æ!?¡Ù¤Ã¤ÆÆ¬¤Î½èÍý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´¤«¤é¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Àº°ìÇÕ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÂçÌò¤Ø¤ÎÈ´¤Æ¤¤Ë¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¤â¡¢¼«¿È¤â¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ìµ¤¹ç¤ÇÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¶Âçºî¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤â¤Á¤í¤óÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤â¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î½÷À¼ç±é¤Ç¡¢»ä¤â¤½¤³¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ËÜºî¤Ï¡¢¶²Îµ¤Î¤¤¤ë´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë±Ç²è¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¾¾ËÜ¤Ï·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿Èë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²¿¤«¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Å»ö¤ò¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö30ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¼þ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÈÃ¯¤«¤òÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¤±¤ÉÍî¤Á¤Æ¡¢¤½¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡Ø²ù¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÄü¤á¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤Ê¤É¤¬¤½¤®Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢½ã¿è¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«»Ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤¹¡×
¡û32ºÐ¤Î»þ¤Î½õ±é½÷Í¥¾Þ¼õ¾Þ¤¬¡ÖÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡×
±é¤¸¤¿¥¾¡¼¥é¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤â¤Î¤Ï¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¶¯¤µ¤¬½Å¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¾¾ËÜ¤À¤¬¡¢¡ÖÀÎ¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤â¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¹¤®¤Æ³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤¿¤Ã¤¿1²ó¤Î¿ÍÀ¸¤À¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢32ºÐ¤Î»þ¤Ë¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×¤Ç½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ª¼Çµï¤¬¼þ¤ê¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÊ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤«¤éµ¤»ý¤Á¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀè¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿´¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢½÷Í¥¤ò¼¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¾¾ËÜ¼ãºÚ¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤â¼«Ê¬¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¼Çµï¤Ï¿Í¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ê»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ§¤óÄ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Þ¤¿À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ì¤â¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´°ì½ï¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡È¤ª¤«¤ï¤ê¡É¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬32¡Á33ºÐº¢¤«¤éÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ü¡Ö¾Ç¤é¤º¡¢¤ª¤´¤é¤º¡¢ÃúÇ«¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ã¥È¡¼¤òº£¸å¤âÂç»ö¤Ë
ºòÇ¯¤Î7·î´ü¡¢10·î´ü¡¢º£Ç¯¤Î4·î´ü¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤µ¤é¤ËÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ÆÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯¤«¤é¼ç±éºî¤ò3¥¯¡¼¥ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ´¤¯°ã¤¦Ìò¤Ç¡¢ÂæËÜ¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìò¤«¤éµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤è¤êÂ¾¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ç±é¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¸½¾ì¤Ç¤ÎµïÊý¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿ºÂÄ¹¤¿¤Á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò»²¹Í¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤òÊÖ¤»¤ë»þ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸½¾ì¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¸½¾ì¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß41ºÐ¡£º£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¾Ç¤é¤º¡¢¤ª¤´¤é¤º¡¢ÃúÇ«¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ã¥È¡¼¤òº£¸å¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ïº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎ¦³¤¶õ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶²Îµ¤ÎDNA¤òºÎ¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²Ý¤»¤é¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËDNA¤òºÎ¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ãç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¥¾¡¼¥é¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¢£¾¾ËÜ¼ãºÚ
1984Ç¯2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¡£2007Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2009Ç¯¡¢±Ç²è¡ØÉå½÷»ÒÈà½÷¡£¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£2017Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¶ò¹ÔÏ¿¡Ù¤Ç¡¢Âè39²ó¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº× ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤ó¤´¤È¤Ê¤°ìÂ²¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤¬¡Ö¾¾ËÜ·à¾ì¡×¤È¾Î¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2022 ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¡¢¡ØÉü½²¤ÎÌ¤Ë´¿Í¡Ù¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤âÌ³¤á¤¿¡£2024Ç¯¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡Ù¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ2¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯¤â¥É¥é¥Þ¡ØDr.¥¢¥·¥å¥é¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
